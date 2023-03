Deutscher Wirtschaftsminister Habeck eröffnete Reisemesse ITB

Für Robert Habeck (Grüne) gehen bisherige Maßnahmen, wie CO2-Kompensation nicht weit genug. In einer auf englisch gehaltenen Rede zur Eröffnung der Internationalen Tourismus-Börse (ITB) in Berlin forderte er nachhaltigeren Tourismus und mahnte die Branche: „Die Freiheit, die Welt zu erkunden, ist keine Rechtfertigung für ihre Zerstörung“. Zuvor betonte er allerdings auch die Wichtigkeit des Tourismus für die wirtschaftliche Entwicklung und reflektierte über die negativen Erfahrungen während der Pandemie. Diese hätten gezeigt hätten wie viele Arbeitsplätze von der Tourismus-Branche abhingen. Nicht nur Pandemien seien jedoch eine Gefahr, sondern auch die Folgen des Klimawandels, so Habeck.

Optimismus und Aufschwung

Allgemein steht die Messe, welche von 7. Bis 9. März stattfindet, im Zeichen des Aufschwungs nach der Corona-Krise. Die ebenfalls anwesende Regierende Noch-Bürgermeisterin Berlins Franziska Giffey (SPD) gab sich ebenfalls erfreut über das Ende der Pandemie. „Wir sind sehr glücklich, dass diese Tage hinter uns liegen.“ Auch Norbert Fiebig, Präsident des Deutschen Reiseverbandes DRV, hat Erwartungen „auf dem Umsatzniveau des Rekordjahres 2019 (…) abzuschließen.“

APA/Red