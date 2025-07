Detox in den Wacker Hotels

Detox ist in aller Munde – und in den Wacker Hotels ganz bewusst Programm. Doch was bedeutet Detox eigentlich? Ganz einfach: eine gezielte Pause vondem, was Körper und Geist im Alltag überfordert – sei es ungesunde Ernährung, dauerhafter Stress oder Bewegungsmangel.

In den Wacker Hotels wird Detox nicht als kurzfristiger Trend verstanden, sondern als Einladung zu echter Selbstfürsorge. Mit einer durchdachten Basenfasten-Kur erleben Gäste eine wohltuende Auszeit, die Körper und Geist in Einklang bringt. Im Fokus stehen dabei natürliche Lebensmittel, achtsame Rituale und sanfte Bewegung inmitten herrlicher Natur.

Warum Detox so gut tut

Unser Körper verfügt über beeindruckende Selbstheilungskräfte – Leber, Nieren, Darm, Lunge und Haut arbeiten täglich daran, Schadstoffe und Stoffwechselrückstände auszuscheiden. Doch durch Reizüberflutung, Stress und verarbeitete Lebensmittel geraten diese Systeme oft aus dem Gleichgewicht.

Hier setzt eine Detox-Kur an: Sie unterstützt die natürlichen Entgiftungsprozesse – ohne Zwang, aber mit viel Genuss. Bereits nach wenigen Tagen berichten Gäste von spürbaren Effekten: mehr Energie, bessere Verdauung, erholsamer Schlaf, klarere Haut – und ein gestärktes Körpergefühl. Auch mentale Klarheit stellt sich ein – ein echter Reset für Körper und Geist.

Wissenschaftlich nachvollziehbar: Eine ballaststoffreiche, pflanzenbasierte Ernährung stärkt die Darmflora – das Zentrum unseres Immunsystems. Die Reduktion von Zucker und tierischen Fetten entlastet Leber und Bauchspeicheldrüse. Und eine ausreichende Versorgung mit basischen Mineralstoffen unterstützt den Säure-Basen-Haushalt – ein zentrales Element für ein ausgewogenes inneres Milieu.

Basenfasten – Detox in seiner reinsten Form

In den Wacker Hotels wird Detox vor allem in Form des Basenfastens angeboten – einer sanften, alltagstauglichen Methode zur Entlastung. Auf dem Speiseplan stehen frisches Gemüse, Obst, Kartoffeln, Kräuter, Keimlinge, Saaten sowie stilles Wasser und Kräutertees. Konsequent verzichtet wird auf säurebildende Produkte wie Fleisch, Zucker, Kaffee oder Alkohol – und das ganz ohne Hungern oder Dogmen.

Diese basische Ernährung versorgt den Körper mit wertvollen Mineralstoffen, unterstützt die Darmflora und reguliert den Stoffwechsel. Ergänzt wird das Programm durch Basenbäder, Atemübungen, Spaziergänge und achtsame Bewegungseinheiten.

Bewusst genießen – ganzheitlich regenerieren

Eine Detox-Woche in den Wacker Hotels dauert sieben bis zehn Tage – ausreichend Zeit, um sich neu zu zentrieren und neue Kraft zu schöpfen. Die basisch inspirierten, liebevoll zubereiteten Mahlzeiten, das stilvolle Ambiente und die persönliche Betreuung machen den Aufenthalt zu einem echten Erlebnis für alle Sinne.

„Detox heißt nicht, perfekt zu sein – sondern sich selbst wieder in den Mittelpunkt zu stellen“, betont Sabine Wacker.

„Wir möchten unseren Gästen die Möglichkeit geben, in einem geschützten Rahmen zu entschleunigen, loszulassen und sich wieder auf das Wesentliche zu besinnen: ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden.“

Digital Detox inklusive: Offline für mehr Achtsamkeit

Ein bewusster Rückzug beginnt nicht nur beim Essen, sondern auch beim digitalen Konsum. Deshalb setzen einige Partnerhäuser wie das NAKUK – Das Friesische Landhotel ganz bewusst auf WLAN-freie Erholung. Im Naturlandhaus Krone in Maierhöfen werden Gäste eingeladen, ihre digitalen Geräte an der Rezeption abzugeben – und erhalten im Gegenzug ein kleines Geschenk. Eine Einladung, ganz im Moment anzukommen. So wird Detox auch digital spürbar – und der Urlaub zur echten Erholung.

(PA)