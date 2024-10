Dertour Austria und DTS Austria fusionieren

Die Fusion, die auch räumlich durch den gemeinsamen Standort im Business Center Hagenau in Salzburg unterstützt wird, vereint die Kompetenzen beider Teams. Dertour Austria GmbH Geschäftsführer Martin Fast (r.i.B.) sagt dazu: „Unsere DTS-Kollegen sind schon vor einer Weile ebenfalls ins Business Center Hagenau 2 gesiedelt, wo auch das Salzburger Office von Dertour Austria ist. Wir sind uns also auch schon räumlich näher gekommen und ich freue mich, das kompetente Team rund um Andrej Senda nun auch organisatorisch in der Dertour Austria zu begrüßen. Die DTS hat ein umfangreiches Produktportfolio und erfahrene Hoteleinkäufer. Wir werden uns gut ergänzen und schlagen ein neues Kapitel in unserem gemeinsamen Unternehmen auf.“

Hoteleinkauf für CEE-Länder

Die DTS arbeitet als Incoming Agentur. Zu ihren Leistungen gehören der Hoteleinkauf für CEE-Länder in den Bereichen Central Europe, City Breaks & Freizeitparks in Österreich, Deutschland und der Schweiz sowie in Frankreich.