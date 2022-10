Dem Himmel so nah und mitten im Leben: Region Seefeld – Tirols Hochplateau

Auf 1.200 Metern liegt die Region Seefeld – Tirols Hochplateau. Die sonnige Hochebene ist ein ganz besonderer Platz in den Alpen: weitläufig und offen, umrahmt statt eingenommen von den mächtigen Alpen. Ein Ort der zum Entspannen, Genießen und zum (Er)Leben einlädt. Seefeld, Leutasch, Mösern, Reith und Scharnitz: Fünf idyllische Ortschaften umfassen Tirols einzigartiges Hochplateau. Jeder Ort erzählt seine eigenen Geschichten, birgt besondere Erlebnisse und weiß mit vielfältigen Abenteuern zu begeistern.Ganze 600 Meter über dem Inntal und nur 30 Minuten Auto- oder Zugfahrt von Innsbruck entfernt, bieten diese fünf Orte – im Sommer wie Winter unzählige Erlebnisse an. Ob eine Wanderung mit der Familie, unendliche Loipen, spannende Bike-Routen oder funkelnde Abfahrten beim Nachtrodeln in der wunderschönen Winterlandschaft, in Seefeld bleibt es aktiv. Darüber hinaus punktet die Region auch mit ausgezeichneter Kulinarik, vielfältigen Einkaufsmöglichkeiten und abwechslungsreichen Events, 365 Tage im Jahr. Das i-Tüpfelchen: Die Anreise auf Tirols Hochplateau verläuft auf kurzen und schnellen Wegen. So hat man mehr Erholung, mehr Genuss und mehr Zeit für das, was wirklich zählt.Ankommen und wohlfühlen: Der lebendige und gleichermaßen entschleunigte Ort Seefeld besticht mit charmantem Tiroler Stil auf der einen, und urbanem Prestige auf der anderen Seite. Der ICE-Bahnhof grenzt unmittelbar an die Fußgängerzone und sorgt für eine einfache und entspannte Anreise. Zudem ermöglicht die Gästekarte eine kostenlose Nutzung des Regionsverkehrs. Direkt vom historischen Seefelder Ortskern mit seinen gemütlichen Bars, Cafés und Restaurants, exklusiven Boutiquen sowie einem alpenländischen Casino starten die schönsten Wanderungen, Loipen und Erlebnisse auf Tirols vielfältigem Hochplateau.