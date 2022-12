In der Ballsaison zeigt sich alljährlich: Auf dem heimischen Societyparkett tummeln sich für das kleine Österreich unheimlich viele Menschen, die mit dem Prädikat „prominent“ bezeichnet werden. Bei näherer Betrachtung ist es ein wahrhaft bunter Haufen von Persönlichkeiten, die sich mehr oder weniger ins Rampenlicht spielen. Von Weltstars über Sportler, die in ihrem Metier Einzigartiges leisteten, Wirtschaftskapitäne und Künstler bis hin zu jenen Selbstdarstellern, die sich irgendwie in die Society-Glossen drängen.

ExtraDienst unterzog sich nun der Aufgabe, Österreichs Berühmtheiten einem Ranking zu unterziehen. Da wir uns nicht anmaßen können und wollen, in der Szene genau Bescheid zu wissen, haben wir auf die Hilfe jener zurückgegriffen, die tagaus, tagein mit dem glatten Parkett, auf dem die Schönen, die Reichen und die klingenden Namen tanzen, zu tun haben. Auf die Blattmacher, Journalisten, Radio- Anchors und TV-Seitenblicker, die mit den aktuell angesagten Persönlichkeiten vertraut sind. Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle an unsere Juroren, die über mehr als 400 Namen brüteten und in jeweils drei Kategorien Punkte vergaben. Unentgeltlich ihre Zeit zur Verfügung stellten, um für ExtraDienst das ultimative Promi-Ranking zu erstellen. Ihre Punkte entschieden über Sieg, Abstieg und Aufstieg. Auch wenn – wie immer in solchen Fällen – die Interventionitis fröhliche Urstände feierte. Und man nichts unversucht ließ, um doch noch eine bessere Platzierung für sich herauszuschlagen. Doch – uns waren leider die Hände gebunden. Denn die Letztentscheidung fällte unsere Jury, die dieses Mal über ganz Österreich verteilt war…

von Ulrich Bentz

