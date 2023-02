Das Fest der Liebe in ausgefallenem Rahmen feiern 

Die Suche nach der passenden Valentinsüberraschung stellt viele Liebenden immer wieder vor eine neue Herausforderung. Damit heuer nicht der zehnte Blumenstrauß infolge überreicht wird und der 14. Februar 2023 auch nach ein paar Jahren gerne in gemeinsamer Erinnerung bleibt, bietet die DDSG Blue Danube Verliebten die Möglichkeit den Tag der Liebe mit einer idyllische Abendschifffahrt entlang der Wiener Cityskyline zu zelebrieren. Das romantisch dekorierte Prachtschiff „MS Admiral Tegetthoff“ lädt zu romantischem Dinner bei Kerzenschein in stimmungsvoller Atmosphäre. Für die richtige Stimmung an Board sorgt die bekannte Jazzmusikerin Barbara Paierl mit feinen Saxofon-Klängen. Auf der Tour Richtung Greifenstein geht es vorbei an Kahlenberg und Stift Klosterneuburg, ehe die Passagiere am Weg zurück wieder von der Wiener Skyline begrüßt werden.

„Viele Österreicherinnen und Österreicher lassen sich auch heuer die freudebringende Aufmerksamkeit zu Valentinstag nicht nehmen. Der Trend zeigt allerdings: Statt Sachgeschenken greifen viele vermehrt zum Geschenk der Zweisamkeit. Denn Zeit ist wohl das Kostbarste, das wir haben und unseren Liebsten schenken können“, so Geschäftsführer Wolfgang Fischer. Geschäftsführer Wolfgang Hanreich ergänzt: „Mit der romantischen Donau-Schifffahrt samt kulinarischem Highlight möchten wir schöne zweisame Momente schaffen, die in Erinnerung bleiben und auf die man gerne zurückblickt.“

Candle-Light-Dinner für Feinschmecker

Das Vier-Gänge-Candle-Light-Dinner verwöhnt den Gaumen mit feinstem Kalbstartar an eingelegtem Gemüse und Rucola gefolgt von Zucchinicremesuppe mit frisch geriebenem Ziegenkäse. Als Hauptgang wird ein Sous-Vide gegartes Schweinefilet mit Pesto- verfeinertem Erdäpfelpüree und Grillgemüse serviert; für Vegetarier eine herzhafte Ricotta-Spinat-Lasagne. Den Abschluss macht der verführerische Traum von weißem und dunklem Schokoladenmousse an Salzkaramell-Sauce.

Tickets und Preise

Der Ticketpreis beträgt 79 Euro pro Person. Eingestiegen wird am 14. Februar 2023 um 18.00 Uhr bei der Wiener Reichsbrücke, wo um 22.30 Uhr nach dreieinhalb Stunden romantischer Schifffahrt auch wieder angelegt wird.

Über DDSG Blue Danube

DDSG Blue Danube Schiffahrt wurde 1995 als Nachfolgeunternehmen der 1829 etablierten Ersten Donau-Dampfschifffahrtsgesellschaft gegründet. Mit einer Flotte von sieben Schiffen (MS Wien, MS Vindobona, MS Blue Danube, MS Admiral Tegetthoff, MS Kaiserin der 1829 etablierten Ersten Donau-Dampfschifffahrtsgesellschaft gegründet. Mit einer Flotte von sieben Schiffen (MS Wien, MS Vindobona, MS Blue Danube, MS Admiral Tegetthoff, MS Kaiserin Elisabeth, MS Dürnstein, MS Wachau) offeriert das Binnenschifffahrtsunternehmen Linien-und Ausflugsreisen auf der Donau im Raum Wien und Niederösterreich sowie Verbindungen nach Bratislava (Slowakei) und befördert über 300.000 Passagiere im Jahr. Neben den Linienfahrten in Wien und der Wachau bietet die DDSG Blue Danube Themenfahrten sowie Chartermöglichkeiten an. DDSG Blue Danube Schiffahrt steht zu je 50 Prozent im Eigentum der Wien Holding und des Verkehrsbüros und ist ein staatlich ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb und Wiener Top-Lehrbetrieb. Für die Geschäftsführung zeichnen Wolfgang Hanreich und Wolfgang Fischer verantwortlich.