Cognac-Sonderedition von Künstler entworfen

Das französische Cognac-Haus Rémy Martin hat eine exklusive Kooperation mit dem Künstler Anish Kapoor vorgestellt. Im Zentrum der Zusammenarbeit steht ein aufwendig gestalteter Dekanter für den Rémy Martin XO. Die auf 120 Stück limitierte Edition ist in Österreich ab sofort exklusiv bei WEIN & CO erhältlich.

Interpretation des Rémy Martin XO

Anish Kapoor, der für seine skulpturalen Arbeiten und kraftvolle Formensprache bekannt ist, ließ sich für das Design vom Charakter des Rémy Martin XO inspirieren. Die Kooperation verbindet das handwerkliche Erbe des Hauses mit einem zeitgenössischen künstlerischen Zugang. Jean-Philippe Hecquet, CEO von Rémy Martin, betont die Verbindung von Produktqualität und künstlerischer Gestaltung: „Rémy Martin XO verkörpert perfekt das Erbe und das Savoir-faire unseres Hauses. […] Seine opulente Strahlkraft in Verbindung mit dem zeitlosen Design des prachtvollen Dekanters hat Anish Kapoor inspiriert, dessen Kreation nun Teil unseres bleibenden Markenvermächtnisses wird.“

Persönliche Verbindung zum Produkt

Für Anish Kapoor war das Projekt mehr als eine reine Design-Aufgabe. Er erinnert sich an persönliche Erlebnisse mit Rémy Martin aus seiner Kindheit in Indien: „Mein Vater trank ihn, als ich ein Junge in Indien war – und diese Erinnerung habe ich immer mitgetragen.“ Diese emotionale Verbindung habe sein kreatives Schaffen im Rahmen der Kooperation mitgeprägt.

Cognac im Fokus

Rémy Martin XO gilt als Flaggschiff des Hauses. Er besteht aus mehreren hundert Eaux-de-vie aus der Grande und Petite Champagne – zwei berühmten Anbaugebieten der Cognac-Region.

Tasting Notes im Überblick:

Farbe: Leuchtendes Mahagoni mit opalisierenden Reflexen

Nase: Weich und intensiv, mit Noten von Pflaumen, getrockneten Feigen, kandierter Orange, Passionsfrucht, Honig und floralen Anklängen wie Jasmin

Gaumen: Aromenvielfalt von reifen Früchten über Muskatnuss und Haselnüssen bis hin zu Kakao, Honig und Lebkuchen

Am besten soll der Cognac pur oder auf Eis zur Geltung kommen. Das Produkt ist ausschließlich für Personen ab 18 Jahren bestimmt.

(PA/red)