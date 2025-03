Coca-Cola als Leitbetrieb Austria zertifiziert

Coca-Cola HBC Österreich wurde als Leitbetrieb Austria ausgezeichnet. Die Zertifizierung würdigt das wirtschaftliche Engagement des Unternehmens sowie seinen verantwortungsbewussten Umgang mit Umwelt, Mitarbeitenden und gesellschaftlichen Herausforderungen.

Markenportfolio für die Gastronomie

Als Teil der international agierenden Coca-Cola Hellenic Beverage Company zählt Coca-Cola HBC Österreich zu den führenden Getränkeunternehmen des Landes. Mit rund 900 Mitarbeitenden betreibt das Unternehmen ein modernes Produktions- und Logistikzentrum in Edelstal (Burgenland) sowie regionale Vertriebsdepots. Das Portfolio umfasst bekannte Marken wie Coca-Cola, Fanta, Sprite, Römerquelle sowie Costa Coffee und Spirituosen aus dem Premiumsegment. Durch seine starke Marktpräsenz ist Coca-Cola HBC Österreich ein wichtiger Partner für Handel und Gastronomie.

„Dieses Zertifikat ist eine Auszeichnung für die wirtschaftliche Strategie und die gelebten Werte von Coca-Cola HBC. Das Unternehmen zeigt eindrucksvoll, wie nachhaltiger Erfolg mit Verantwortung und Weitsicht möglich ist“, betont Monica Rintersbacher, Geschäftsführerin Leitbetriebe Austria, bei der offiziellen Verleihung.

Inklusive Unternehmenskultur

Coca-Cola HBC Österreich verfolgt ambitionierte Nachhaltigkeitsziele: Bis 2040 soll das Unternehmen NetZero erreichen, der Wasserverbrauch in der Produktion wird kontinuierlich optimiert, und eine funktionierende Kreislaufwirtschaft für Getränkeverpackungen steht im Fokus. Zudem setzt sich das Unternehmen für eine inklusive Unternehmenskultur ein und bietet eine breite Auswahl an zuckerfreien und kalorienreduzierten Getränken an, um sich an veränderte Konsumentenbedürfnisse anzupassen.

Herbert Bauer, General Manager von Coca-Cola HBC Österreich, sieht in der Zertifizierung eine Bestätigung für den eingeschlagenen Kurs: „Coca-Cola für die Österreicher wird in Österreich produziert und vertrieben. 79 Cent jedes in Österreich generierten Euros bleiben in der heimischen Wirtschaft. Zusätzlich schafft jeder unserer 900 Arbeitsplätze 16 weitere entlang der Wertschöpfungskette. Als Leitbetrieb Austria tragen wir aktiv zur positiven Entwicklung von Wirtschaft und Gesellschaft bei.“

(PA/red)