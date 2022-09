China beklagt niedrige Tourismusumsätze an Feiertagen

In China ist ein weiterer Feiertag beendet, an dem die Umsätze im Tourismussektor noch unter den Werten vor der Corona-Pandemie liegen. Die nationalen Tourismusumsätze für das drei Tage dauernde Mondfest erreichten 4,16 Mrd. Dollar – das sind gerade einmal 60,6 Prozent der Umsätze von 2019, wie das Ministry of Culture und Tourism bekannt gegeben hat. Diese Zahl entspricht damit einem Rückgang von 22,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Die Urlaubsreisen liegen mit einem Umfang von 73,4 Mio. fast 17 Prozent geringer als im vergangenen Jahr. Sie haben sich laut dem Ministerium nur auf 72,6 Prozent des Wertes von 2019 erholt. Die Tourismuszahlen fielen stärker als bei dem vergangenen Feiertag Anfang Juni aus, betont China-Experte Ting Lu von Nomura. Die Verschlechterung der Geschäftstätigkeit führe man vor allem auf die verschärften Kontrollmaßnahmen bei COVID-19 zurück. „Den Menschen wurde gesagt, sie sollten vor Ort bleiben und nicht notwendige Reisen während des Mondfestes und in den Ferien rund um den Nationalfeiertag Anfang Oktober vermeiden.“

Trotz Ausbleiben von Reisen, leidet auch die heimische Tourismus- und Kulturbranche. So erzielten die Kinos am verlängerten Wochenende einen Umsatz von 53,44 Mio. Dollar. Mit 9,3 Mio. Kinobesuchen wurde der niedrigste Wert seit 2013 erzielt – und das trotz der dreifachen Menge an Filmen.

Rosiger sieht es im Bereich des Online-Shoppings aus. Laut der chinesischen Postbehörde wurden fast 1,8 Mrd. Pakete während der Ferien befördert und damit ähnlich viele wie im vergangenen Jahr. Die Zahlen für 2021 erreichten laut einem offiziellen Bericht mehr als 90 Prozent der Werte von 2019. Das Wirtschaftswachstum insgesamt hat sich verlangsamt und liegt in der ersten Jahreshälfte bei 2,5 Prozent und damit deutlich unter dem offiziellen Ziel von rund 5,5 Prozent.

PA/ Red.