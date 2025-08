Cavallino Bianco: Auszeit in den Dolomiten

Das Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel in St. Ulrich ist seit Jahren eine feste Größe für anspruchsvolle Familienurlaube in den Dolomiten. Wenn sich der Sommer verabschiedet und der Herbst mit klarer Luft, buntem Laub und milden Temperaturen lockt, entfaltet das vielfach ausgezeichnete Haus seinen besonderen Reiz: geführte Rad- und Wandertouren über die Seiser Alm, Törggelen in gemütlicher Runde, Spielwelten für Kinder, stylische Rückzugsorte für Teenager und ein Spa-Bereich, der Erholung für alle Generationen bietet.

Eingebettet in das UNESCO-Weltnaturerbe der Dolomiten liegt St. Ulrich auf 1.236 Metern Höhe und gilt als Tor zu einer der beeindruckendsten Bergregionen Europas. Das Grödnertal ist von charakteristischen Gipfeln wie Langkofel, Plattkofel und Sellastock umgeben und bietet mit der Seiser Alm das größte Hochplateau des Kontinents. Die Region ist nicht nur ein Paradies für Wanderer und Radfahrer, sondern auch ein kultureller Anziehungspunkt mit ladinischer Tradition, Südtiroler Küche und herzlicher Gastfreundschaft.

Aktiv sein und entspannen in Gröden

Ob gemeinsame E-Bike-Tour, Ausflug in den Hochseilgarten oder entspanntes Planschen nach einem Tag an der frischen Bergluft – das Angebot ist ganz auf Familien zugeschnitten. Die großzügigen Suiten bieten Raum für Rückzug und Privatsphäre, während die Wasserwelten, Saunen und Behandlungsprogramme vom Babymassagekurs bis zum Paarritual alle Bedürfnisse abdecken. Im Kinderparadies „Lino Land“ oder im Teen Room mit Gaming-Lounge kommen auch die jüngsten Gäste auf ihre Kosten.

Ein zweites Zuhause an der Adria

Ab Mai 2026 bringt das Cavallino Bianco seine mehrfach preisgekrönte Familienphilosophie an die Küste: In Caorle, zwischen Pinienhain und Sandstrand, entsteht mit dem Cavallino Bianco Caorle – Venezia ein Luxury Family Beach Resort mit 101 Suiten, großzügigem Spa- und Wellnessbereich, Infinity Sky Pool und privatem Strandareal. Jede Suite ist auf Familienkomfort zugeschnitten – mit getrennten Schlafbereichen, zwei Bädern, Pantryküche und Terrasse mit Meerblick.

Das neue Haus soll bis zu zehn Monate im Jahr geöffnet sein und Familien auch außerhalb der Hochsaison einen Ort für gemeinsame Zeit bieten. Die Architektur lehnt sich an die Eleganz venezianischer Paläste an, der Service folgt dem Anspruch höchster Gastfreundschaft. Für Geschäftsführer Ralph A. Riffeser ist es ein Herzensprojekt: „Gemeinsame Zeit ist der wahre Luxus unserer Zeit – und genau das wollen wir Familien schenken.“

Mit diesem Schritt verbindet das Cavallino Bianco zwei Welten: die alpine Bergidylle in den Dolomiten und den maritimen Charme der Adria. Für Familien, die Abwechslung und Qualität schätzen, wird so eine neue Dimension des Urlaubs möglich.

