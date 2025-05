Café Hummel in der Josefstadt feiert 90 Jahre

Am Dienstag, dem 20.5., stand die Josefstadt ganz im Zeichen der Wiener Kaffeehauskultur. Das Café Hummel feierte sein 90-jähriges Bestehen mit einem stimmungsvollen Fest. Das traditionsreiche Lokal im achten Wiener Gemeindebezirk wird von Generationen an Wienern liebevoll als ihr „Wohnzimmer“ bezeichnet.

Ein Fest mit Musik, Kulinarik und Erinnerungen

Die Jubiläumsfeier startete im eigens umgestalteten Schanigarten vor dem Café. Bei strahlendem Sonnenschein begrüßte Besitzerin Christina Hummel die Gäste mit einer musikalischen Darbietung und eröffnete damit den offiziellen Teil des Festes. Es folgte eine feierliche Segnung durch Dompfarrer Toni Faber, der dem Haus und seinen Mitarbeitern Gottes Segen aussprach. Das Küchenteam des Hauses servierte typische Kaffeehausschmankerln, die musikalisch von einer Live-Band unter der Leitung von Andi Gebauer begleitet wurden. In entspannter Atmosphäre nutzten viele langjährige Stammgäste und Freunde des Hauses die Gelegenheit, Erinnerungen auszutauschen und dem Café zu seinem runden Geburtstag zu gratulieren. Während der Nachmittag im Zeichen der Tradition stand, folgte am Abend ein moderner Akzent. Unter dem Titel „Hummels Future Coffee Clubbing 2.0“ verwandelten sich die Innenräume des Cafés ab 21 Uhr in eine Partylocation. Ein DJ sorgte bis spät in die Nacht für Stimmung – ein bewusster Bruch mit dem klassischen Kaffeehausimage.

Ein Tag für Gäste und Gastgeber

Das Café wird mittlerweile in dritter Generation von Christina Hummel geführt, die den Betrieb 2005 von ihren Eltern, Georg und Elisabeth Hummel, übernommen hat. Beide gelten als prägende Persönlichkeiten der Wiener Kaffeehausszene. Heute verbindet das Café Hummel klassische Elemente der Kaffeehauskultur mit moderner Gastfreundschaft und persönlicher Atmosphäre. Für Christina Hummel war das Jubiläum nicht nur ein Festakt, sondern auch ein emotionaler Moment: „Dieser Tag ist für meine Familie, mein Team und auch für mich persönlich ein ganz besonderer. Es ist bewegend zu sehen, wie viele Menschen uns teilweise seit Jahrzehnten begleiten, heute mit uns Erinnerungen teilen und uns weiterhin tagtäglich die Treue halten“, sagte sie im Rahmen der Feierlichkeiten.

(PA/red)