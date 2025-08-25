Butler-Service auf der Scenic Eclipse

An Bord der Scenic Eclipse ist der Butler weit mehr als eine stilvolle Tradition. Er ist Dreh- und Angelpunkt einer Hospitality, die das Ultra-Luxus-Segment prägt. Von der morgendlichen Wäscheabholung bis zum Champagner-Dinner in der Suite erleben die Gäste maßgeschneiderte Aufmerksamkeit, die in klassischen Hotels selten erreicht wird.

Rund acht Butler pro Deck sorgen dafür, dass kein Detail übersehen wird. Jeder Gast wird mit individuellen Vorlieben wahrgenommen – von Allergien bis zu besonderen Anlässen. Die Kunst des Services liegt dabei nicht im Spektakulären, sondern in subtilen Gesten: ein perfekt gedeckter Tisch im privaten Rahmen, das diskrete Auffüllen des Glases oder das sanfte Beleuchten der Suite bei der Rückkehr von einem Ausflug.

Kulinarik auf höchstem Niveau

Während Gourmet-Restaurants und internationale Spitzenküche den öffentlichen Rahmen bestimmen, schafft der Butler intime Genussmomente. Viele Gäste schätzen das In-Suite-Dining, das vom persönlichen Butler orchestriert wird. Ob in den entlegensten Regionen der Antarktis oder im Mittelmeer – das Team garantiert Perfektion, selbst wenn Improvisation gefragt ist.

Besonders eindrucksvoll zeigt sich dieser Anspruch auf den Antarktis-Routen. Von Ushuaia in Feuerland aus nimmt die Scenic Eclipse Kurs durch die Drake-Passage bis hin zu den eisigen Landschaften rund um den Lemaire-Kanal. Dort, wo Pinguinkolonien und bizarre Eisformationen die Kulisse bilden, sorgt der Butler-Service dafür, dass die Gäste nach Zodiac-Expeditionen in eine perfekt vorbereitete Suite zurückkehren – ein Kontrast von Naturgewalt und kultivierter Eleganz.

Exklusiv bis ans Ende der Welt

Diskretion gilt dabei als oberstes Gebot. Für die Crew ist es das größte Kompliment, wenn Gäste mit einem Lächeln und Dankbarkeit abreisen. Die Scenic Eclipse beeindruckt mit Helikoptern und einem U-Boot – doch der wahre Luxus zeigt sich im Butler-Service.

Infos: www.scenic.eu

(PA/red)