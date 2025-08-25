Bussi Bussi Club: Wiens neue Nachtadresse

Mitten in der Wiener Innenstadt, nur einen Spaziergang vom Stephansdom entfernt, hat sich im Mai 2025 ein neuer Szene-Treff etabliert: La Dorée. Der elegante Betrieb in der Jasomirgottstraße vereint urbane Bar-Kultur mit exklusivem Club-Flair – verteilt auf zwei Ebenen, mit ganz eigenem Charakter.

Rückzugsort für Nachtschwärmer

Im Erdgeschoß lädt die stilvoll gestaltete La Dorée Bar mit ihrer sonnigen Straßenterrasse zum Verweilen ein. Ob ein schneller Espresso am Nachmittag, ein Glas Rosé nach der Arbeit oder raffinierte Signature-Cocktails am Abend – hier trifft französische Leichtigkeit auf Wiener Eleganz. Schnell avancierte die Bar zum Fixpunkt für After-Work-Gäste, Genießer und Spontanbesucher gleichermaßen. Doch La Dorée ist mehr als nur Bar: Im oberen Stockwerk verbirgt sich ein atmosphärisch inszenierter Cocktail Club – konzipiert als intimer Rückzugsort für Nachtschwärmer mit Sinn für Qualität, Design und Musik. Nach einem ersten, erfolgreichen Testbetrieb im Juni musste der Club allerdings kurzfristig schließen. Der Grund: eine streikende Klimaanlage, die dem sommerlichen Treiben ein jähes Ende setzte. Statt sich entmutigen zu lassen, wurde kurzerhand umgedacht, umgebaut – und neu gebrandet.

Bussi Bussi Club: Grand Opening am 29. August

Jetzt ist es so weit: Am Freitag, den 29. August 2025, kehrt der obere Bereich unter neuem Namen und mit frischem Konzept zurück – als Bussi Bussi Club. Der Name ist dabei Programm: charmant, augenzwinkernd und mit einem Augenzwinkern in Richtung Wiener Szene. Das Grand Opening startet um 22 Uhr und verspricht ein Fest für alle Sinne. Für den Soundtrack der Nacht sorgen zwei namhafte DJs: Oben im Club wird DJ Sash mit energetischem Mix und clubbigen Beats für Tanzstimmung sorgen, während unten in der La Dorée Bar DJ Sekreto eine entspannte, loungige Atmosphäre schafft – perfekt zum Ankommen, Genießen und Einstimmen.

Zwei Etagen – zwei Welten – ein Erlebnis

Die Kombination aus offener Bar im Erdgeschoß und exklusivem Club im ersten Stock macht das La Dorée zu einer spannenden Location mit vielen Gesichtern. Gäste können fließend zwischen den beiden Ebenen wechseln – je nach Lust, Laune und Tageszeit. Ob Aperitivo auf der Terrasse, ein Cocktail an der Marmortheke oder das Eintauchen in die Clubnacht – hier wird stilvolles Ausgehen zelebriert. Und das mit einem Augenzwinkern, das in Wien selten geworden ist.

Regelmäßige Öffnungszeiten

Nach dem Opening wird der Betrieb wie folgt geführt:

La Dorée Bar (inkl. Terrasse):

Dienstag bis Donnerstag: 16:00 – 01:00 Uhr

Freitag & Samstag: 14:00 – 01:00 Uhr

Bussi Bussi Club:

Freitag & Samstag: 22:00 – 04:00 Uhr

Ab Oktober zusätzlich auch Donnerstag: 22:00 – 02:00 Uhr

Damit positioniert sich das La Dorée als neuer Fixpunkt für alle, die gutes Design, gute Drinks und gute Nächte schätzen – ganz ohne Attitüde, aber mit viel Stil.

