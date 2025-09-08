Burger King führt Click & Collect-Angebot ein

Seit dem 1. September 2025 bietet Burger King Österreich zwei neue digitale Services an: Ein Loyalty-Programm mit dem Namen MyBurgerKing sowie den neuen Click & Collect-Service. Mit diesen Neuerungen will das Unternehmen die Kundenbindung stärken und gleichzeitig das Restauranterlebnis für Gäste weiter optimieren.

Click & Collect

Der neue Click & Collect-Service richtet sich vor allem an Gäste, die wenig Zeit haben oder ihre Bestellung ohne lange Wartezeiten abholen möchten. Über die App oder die Website kann das gewünschte Menü bereits im Vorfeld zusammengestellt und bezahlt werden. Die Abholung erfolgt dann direkt im Restaurant, ohne zusätzliche Verzögerung. Burger King reagiert damit auf veränderte Konsumgewohnheiten – insbesondere in städtischen Gebieten, wo Flexibilität und Effizienz im Alltag eine immer größere Rolle spielen.

MyBurgerKing Loyalty

Parallel zum neuen Bestellservice startet Burger King auch ein Kundenbindungsprogramm. Das Prinzip ist einfach: Für jeden ausgegebenen Euro erhalten Nutzer zehn sogenannte „Kronen“. Diese können gegen verschiedene Prämien, exklusive Produkte oder Sonderangebote eingetauscht werden. Alle gesammelten Punkte und Belohnungen lassen sich direkt in der App einsehen und verwalten. Damit bietet das System eine transparente und unkomplizierte Möglichkeit, beim regelmäßigen Besuch Vorteile zu nutzen.

App als zentrale Plattform

Sowohl das Treueprogramm als auch der Click & Collect-Service setzen eine vorherige Registrierung voraus. Die MyBurgerKing-App ist kostenlos im Apple App Store sowie bei Google Play verfügbar. Auch auf der Website burgerking.at stehen die neuen Funktionen bereit. Damit baut Burger King sein digitales Angebot weiter aus und etabliert die App als zentrale Schnittstelle für die Interaktion mit seinen Kunden. „Wir wollen unseren Gästen nicht nur großartige Produkte bieten, sondern auch Services, die den Restaurantbesuch einfacher, schneller und lohnenswerter machen“, sagt Jan-Christoph Küster, Geschäftsführer von Burger King Österreich. Die beiden neuen Angebote seien ein weiterer Schritt in Richtung einer modernen, mobilen und digitalen Kundeninteraktion, so Küster weiter.

