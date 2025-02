Burgenland Tourismus kürt „Best Talents 2024“

Der Fachkräftemangel stellt die österreichische Tourismusbranche vor große Herausforderungen. Um dem entgegenzuwirken, setzt Burgenland Tourismus mit der Praktikumsoffensive „Check the Prak!“ gezielt auf die Förderung junger Talente. Als Höhepunkt dieser Initiative wurden am 6. Februar 2025 in der St. Martins Therme & Lodge die herausragendsten Praktikantinnen und Praktikanten des Sommers 2024 mit dem Titel „Best Talents 2024“ ausgezeichnet.

Praktikumsinitiative als Erfolgsmodell

Seit 2021 bietet „Check the Prak!“ (=Praktikum) Schülern die Möglichkeit, erste wertvolle Erfahrungen in der Hotellerie und Gastronomie zu sammeln. Die Initiative richtet sich gezielt an den touristischen Nachwuchs und vermittelt junge Menschen an renommierte Praktikumsbetriebe im Burgenland.

Burgenland Tourismus-Geschäftsführer Didi Tunkel sieht in der Initiative einen entscheidenden Schritt zur langfristigen Fachkräftegewinnung: „Es freut uns sehr, dass es wieder gelungen ist, junge Menschen für eine Laufbahn im Tourismus zu begeistern.“

Vier Kategorien, vier Nachwuchstalente

Bei der Preisverleihung wurden die besten Tourismuspraktikanten in vier Kategorien geehrt. Die Gewinner, die sich durch besonderes Engagement und herausragende Leistungen in ihren Betrieben hervorgetan haben, erhielten neben der „Best Talents“-Trophäe auch einen exklusiven Hotelaufenthalt im Burgenland.

Die Preisträger 2024:

Front Office: Michael Dinhof (St. Martins Therme & Lodge)

Michael Dinhof (St. Martins Therme & Lodge) Back Office: Larisa Stankovic (St. Martins Therme & Lodge)

Larisa Stankovic (St. Martins Therme & Lodge) Küche: Yara Zwinger (St. Martins Therme & Lodge)

Yara Zwinger (St. Martins Therme & Lodge) Service: Helena Keringer (St. Martins Therme & Lodge)

Am Titelbild: Didi Tunkel (Geschäftsführer Burgenland Tourismus (1.v.l.)), Martin Adelwöhrer (General Manager St. Martins Therme und Lodge (2.v.l.)) und Verena Rendl (Direktorin Vila Vita Pannonia (1.v.r.)) gemeinsam mit den „Best Talents 2024“ und den Betreuern.

Tourismusbranche auf Nachwuchs angewiesen

Die Initiative von Burgenland Tourismus ist eine von vielen Maßnahmen, um dem spürbaren Personalmangel in der Branche entgegenzuwirken. Praktika gelten als essenzieller Baustein, um junge Menschen frühzeitig für eine Karriere im Tourismus zu begeistern.

„Check the Prak!“ wird auch in Zukunft fortgesetzt, um möglichst vielen jungen Talenten eine Perspektive in der Hotellerie und Gastronomie zu bieten. Informationen zur Initiative sind unter www.deintourismuspraktikum.at abrufbar.