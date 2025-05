Burgenland Kul(t)inarium 2025 in Wien eröffnet

Mit regionalen Spezialitäten, musikalischem Rahmenprogramm und zahlreichen Gästen aus Politik und Kultur wurde am Montag das 21. Burgenland Kul(t)inarium feierlich eröffnet. Bis einschließlich Freitag, 23. Mai, verwandelt sich der Platz Am Hof in der Wiener Innenstadt in eine Bühne burgenländischer Lebensfreude.

Aussteller aus dem ganzen Burgenland

Rund 30 Betriebe aus dem Nord-, Mittel- und Südburgenland präsentieren ihre Produkte – von Weinen über handwerklich gebraute Biere bis zu kulinarischen Spezialitäten wie Grammelpogatscherl, Strudel und Sterz. Auch Biohöfe, Buschenschanken, Konditoreien und touristische Betriebe sind vertreten. Die Vielfalt der Aussteller soll einen Querschnitt durch das kulinarische und touristische Angebot des Burgenlands vermitteln.

Live-Kochshows

Ein besonderes Highlight sind die täglichen Live-Kochshows um 12 Uhr, moderiert vom „Pannonisten“ Jorgos Kostomiris. Besucher können dort traditionelle Speisen kennenlernen und verkosten. Abgerundet wird das Programm durch Live-Musik – u. a. mit Auftritten von „ZammQuetscht XXXL“, „Hopfenswinger“, „Flotte Musi“ und „Gauzenjaki“.

Touristischer Impuls

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, der zugleich auch Tourismusreferent ist, betonte bei der Eröffnung die Bedeutung der Veranstaltung: „Das Kul(t)inarium ist seit über zwei Jahrzehnten ein lebendiges Aushängeschild des Burgenlandes in Wien.“ Auch Didi Tunkel, Geschäftsführer von Burgenland Tourismus, sieht in der Veranstaltung einen wichtigen Impulsgeber: „Regionaler Genuss ist für uns der emotionale Einstieg – der erste Schritt zur Verbindung mit einem Ort, mit den Menschen, mit der Region.“ Zu den Gästen der Eröffnung zählten u. a. Landesrätin Daniela Winkler, Landtagspräsidentin Astrid Eisenkopf, Intendant Daniel Serafin (Oper im Steinbruch) und Schauspieler Wolfgang Böck (Schlossspiele Kobersdorf).

Neue Attraktionen

Täglich um 17 Uhr sorgen Gewinnspiele für zusätzliche Unterhaltung. Höhepunkt ist die große Thermenverlosung am Donnerstag, 22. Mai: Wer zur Ziehung im Bademantel erscheint, kann eines von vier Thermen-Wochenenden gewinnen. Erstmals gibt es auch neue Attraktionen. Ein Riesenrad bietet einen Blick über die Innenstadt, und ein Stand der Wiener Berufsfeuerwehr thematisiert die enge Verbindung zum Burgenland, aus dem viele Einsatzkräfte stammen. Das Burgenland Kul(t)inarium ist noch bis Freitag geöffnet, täglich ab 11 Uhr. Der Eintritt ist frei. Neben kulinarischen Entdeckungen stehen Gespräche mit Produzenten und touristischen Anbietern im Mittelpunkt der Veranstaltung.

(PA/red)