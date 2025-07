Burg Taggenbrunn kooperiert mit Jezeršek

Inmitten der Hügellandschaft Mittelkärntens hat sich die Burg Taggenbrunn in den letzten Jahren als Veranstaltungsort etabliert. Die Kombination aus geschichtsträchtigem Ambiente, moderner Ausstattung und vielfältiger Nutzung macht die Anlage zu einem besonderen Ort für Events unterschiedlichster Art – von Firmenevents über Konferenzen bis hin zu privaten Feiern.

Zusammenarbeit mit Jezeršek Catering

Seit Kurzem arbeitet Burg Taggenbrunn mit dem slowenischen Unternehmen Jezeršek Catering zusammen. Das Familienunternehmen ist international tätig und richtet jährlich mehrere Tausend Veranstaltungen in Europa aus. Die Partnerschaft bringt ein breites gastronomisches Angebot auf die Burg, das von klassischen Menüs bis hin zu inszenierten Formaten wie Food-Performances und Showküche reicht. Nachhaltigkeit spielt dabei eine zentrale Rolle: Verwendet werden überwiegend regionale Zutaten, ergänzt durch ein Zero-Waste-Konzept. Jezeršek Catering realisiert jährlich über 2.500 Veranstaltungen in 16 europäischen Ländern und darüber hinaus.

Veranstaltungsräume und Ausstattung

Die Burg bietet verschiedene Räume mit moderner technischer Ausstattung:

Konzertsaal: bis zu 700 Personen

Weinbergsaal: bis zu 200 Personen

Getreidespeicher: zwei Räume für 100 bzw. 120 Personen

Seminarraum: bis zu 55 Personen

Zirbenstube: bis zu 8 Personen

Loft Bar und Panorama-Deck: kleinere Gruppen bis 50 Personen

Diese Räume lassen sich je nach Anlass individuell gestalten – vom Workshop bis zum Galaabend. Zusätzlich zu den Veranstaltungsräumen verfügt die Anlage über ein Boutique-Hotel und Apartments. Das angeschlossene Weingut bietet Weinverkostungen an, das Museum der Burg widmet sich der Geschichte und regionalen Kunst, unter anderem mit einer Ausstellung von André Heller. Freizeitangebote in der Umgebung reichen von Wanderwegen über Radtouren bis zu Ausflügen zu nahegelegenen Seen.

Kulinarik auch außerhalb von Events

Das Burgrestaurant steht auch für Besucher ohne Veranstaltung offen. Es bietet eine saisonal abgestimmte Küche mit Schwerpunkt auf regionalen Produkten aus der Alpen-Adria-Region. Die Gerichte orientieren sich an modernen Interpretationen traditioneller Rezepte und werden durch die hauseigenen Weine aus dem Weingut Taggenbrunn ergänzt. Neben À-la-carte-Angeboten werden regelmäßig Degustationsmenüs, Weinverkostungen und Themenabende veranstaltet. Für Gäste, die entspannte Kulinarik mit kulturellem oder landschaftlichem Erlebnis verbinden möchten, stellt das Restaurant somit einen zentralen Anlaufpunkt auf dem Gelände dar.

(PA/red)