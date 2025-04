Brasserie Sophie eröffnet im Anantara Palais Hansen

Mit der Eröffnung am 8. April 2025 hat Wien einen neuen kulinarischen Treffpunkt erhalten. Die Brasserie Sophie im historischen Anantara Palais Hansen Vienna öffnete ihre Türen. Bei dem Konzept handelt es sich um eine Zusammensetzung aus französisch inspirierter Brasserie-Kultur und österreichischer Küchenkunst.

Kulinarik zwischen Nostalgie und Innovation

In der Brasserie Sophie werden Klassiker der österreichischen Küche modern interpretiert und mit internationalem Brasserie-Stil verknüpft. Küchenchef Stefanos Melianos setzt er auf Regionalität, Saisonalität und Kreativität. Die Speisekarte reicht von Schlutzkrapfen mit Trüffel über saftige Alpengarnelen auf Crostini bis hin zu vegetarischen und veganen Gerichten wie einem pflanzlichen Tatar. Auch Desserts fehlen nicht. Kaiserschmarrn mit Apfelmus sorgt für den süßen Abschluss. In Planung ist zudem eine eigene Tatar-Bar, die mit bis zu sieben Varianten – saisonal auch mit Wild oder Fisch – überraschen will. Das Angebot wird durch ausgewählte Weine aus österreichischen Rebsorten sowie internationale Raritäten abgerundet. Auch ein monatlicher Sonntagsbrunch mit wechselnden Themen, saisonalen Spezialitäten und Live-Musik soll angeboten werden.

Anantara Palais Hansen Vienna

Die Brasserie ist Teil des frisch renovierten Anantara Palais Hansen Vienna. Das geschichtsträchtige Palais am Schottenring präsentiert sich mit großzügigem Spa-Bereich, mehr als 150 luxuriösen Zimmern und Suiten sowie einer Kombination aus Wiener Flair und internationalem Design. Besonderes Augenmerk liegt auf dem Anantara Spa, der nicht nur Hotelgästen, sondern auch Tagesbesuchern offensteht. Ein Highlight ist hier die Signature Thai Kräuter Massage – inspiriert von asiatischer Wellbeing-Tradition dient sie zur Entspannung von Körper und Geist. Neben der Brasserie Sophie gehören auch das mit einem Michelin-Stern ausgezeichnete Restaurant Edvard sowie die stylische Theo’s Lounge & Bar zum kulinarischen Angebot des Hauses.

(red)