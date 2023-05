Brandy aus der Steiermark

Gründer Dietmar Schantl-Ransdorf will mit seinem Brandy nicht nur den Gaumen aller Weinbrandliebhaber, sondern auch die gehobene Gastronomie erobern. Ein Vorhaben, das der hauptberufliche Bankmanger bereits auf den Weg bringen konnte. So ist sein Brand nicht nur im Restaurant Ludwig Van in Wien, sondern auch etwa in den Vier-Hauben-Genusswelten etabliert.

Seine Liebe zum scharfen Getränk erläutert Schantl-Ransdorf mit einem Blick in die Vergangenheit: „Die Geschichte des Weinbrands, der gemeinhin unter seiner englischen Bezeichnung Brandy bekannt ist, begann schon im 11. Jahrhundert mit der ersten Anwendung des Destillationsverfahrens am Wein, dessen Produkte in erster Linie für medizinische Zwecke angewandt wurden. Im 16. Jahrhundert hat man Wein in der französischen Stadt Cognac zunächst zur besseren Konservierung für den Transport nach Übersee destilliert, bis man schließlich dazu überging, ihn – rein zum Zweck der Veredlung – ein zweites Mal zu brennen.“ Es sei auch dieser Grundgedanke der Veredlung gewesen, den der Weinbrandmanufaktur-Chef mit seinem Konzept des Jahrgangsbrandes verfolgt habe. „Die Qualität eines wirklich guten Brandys rührt zum einen von dessen Herstellungsverfahren her – hochwertige Brandys werden in mehreren Brennvorgängen destilliert –, vielmehr aber vom Niveau der verwendeten Weine, die das Ursprungsprodukt darstellen. Mit Brandyst wollte ich ein Produkt schaffen, in dem nur die besten südsteirischen Weine ihre Vollendung als Qualitätsweinbrand finden – und das jede Saison auf andere Weise.“

Als Grundlage verwendet er die fünf Weinsorten Zweigelt, Welschriesling, Morillon, Muskateller und Sämling. Durch die jeweiligen Anbaubedingungen erhält der Brandy so jedes Jahr eine neue, eigene Note. „Wie auch jeder Jahrgang eines Weines einen durch Sonnenstände, Niederschläge, Temperaturen und Luftfeuchtigkeit geprägten Charakter entwickelt, so tut es auch ein guter Jahrgangsbrand. Anders als ein Branntwein, der ebenfalls ein Destillat des Weines darstellt, enthält ein Brandy zudem keine Zusatzstoffe wie Früchte, Zucker oder andere Alkohole.“