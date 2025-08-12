Boutique Spa im Chalets Coburg Schladming

Das Boutique Aparthotel Chalets Coburg hat mit seinem neuen Boutique Spa ein exklusives Refugium geschaffen, das bewusste Erholung und alpinen Lifestyle verbindet. Das Haus, bekannt für seine 21 großzügigen Appartements mit Panoramablick über Schladming, positioniert sich damit noch stärker als Adresse für Gäste, die Wert auf Ruhe, Design und individuelle Gestaltung ihres Urlaubs legen.

Boutique statt Wellness-Tempel

Das Spa setzt auf eine klare Linie: statt opulenter Anlagen stehen gezielte Angebote im Vordergrund. Neben wohltuenden Massagen und Treatments gibt es exklusive Retreats, ein 24/7 geöffnetes Fitnessstudio sowie einen Infinity-Pool mit freiem Blick auf den Dachstein. Der Loungegarten ergänzt das Konzept als Freiluftbereich für entspannte Stunden.

Das Aparthotel liegt am sonnigen Hochplateau oberhalb des Schladminger Ortskerns – nur wenige Minuten von den Talstationen der Planai entfernt. Die Region Schladming-Dachstein gilt als eine der führenden Ganzjahresdestinationen Österreichs: Im Winter locken Ski amadé-Pisten, im Sommer ein dichtes Netz an Wander- und Bikerouten. Golfplätze, Klettersteige und die nahe Ramsau am Dachstein mit ihrem Gletscherangebot ergänzen die Freizeitmöglichkeiten.

Selbstbestimmter Aufenthalt

Ob Frühstücksbuffet, private Appartement-Bewirtung oder Selbstversorgung – Gäste entscheiden selbst über ihren Tagesrhythmus. Die Ausstattung der Appartements reicht von Zwei- bis Zehn-Personen-Einheiten und ist auf anspruchsvolle Individualreisende, Gruppen und Familien ausgerichtet.

Fazit: Mit dem Boutique Spa stärkt das Chalets Coburg seine Position als stilbewusster Rückzugsort in Schladming und setzt auf ein Angebot, das urbane Ästhetik und alpinen Naturbezug vereint – ein Modell, das im hochwertigen Tourismussegment zunehmend gefragt ist.

Infos: www.chaletscoburg.at

