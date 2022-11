Bewirtet mit Roboter als Helfer

In dem kleinen Dorf Vitznau ist das milde Klima nicht die einzige Besonderheit. Das Dörfchen liegt am Ufer des Vierwaldstättersees an einer Ausbuchtung des Weggiserbeckens. Seit knapp einem Jahr gibt es dort das Neuro Campus Hotel. Das Hotel beinhaltet ein Restaurantkonzept, welches in drei Gastronomiezonen getrennt ist: das Gestern, das Heute und das Morgen. Innovation und Forschung, Kulinarik und Musik werden verbunden und sollen das Wohlbefinden der Gäste verstärken.

Um das Morgen zu kennzeichnen, lässt man Roboter in der Lobby herumfahren, welche die Gäste höflich begrüßen und das Willkommensgetränk servieren.

„Gerade bei Flying Dinner werden Häppchen für Gruppen mit unserem ‚Robie‘ – wie der Serviceroboter liebevoll vom Serviceteam genannt wird – serviert. Auch beim Frühstück findet er den Einsatz. Er fährt das Geschirr nach Gebrauch durch den langen Gang zur Spüle“, erläutert Gastgeber und Restaurantleiter Silvan Sutter.

Bei Geburtstagsfeiern begeistert der Serviceroboter durch seine Musik, welche individuell hinterlegt wird. Dadurch wird das Fest zu einem Highlight mit Musik von Morgen.

Doch wie wird der Roboter vor Ort von den Gästen angenommen und kritisiert? „Die Gesellschaft ist im enormen Wandel. Robotik provoziert bei den Gästen. Gewisse erkennen die Unterstützung des Servicepersonals bereits, andere sehen das Ganze sehr kritisch. Für die Gastronomie wird es auf jeden Fall einen grossen Einfluss haben. Auf jeden Fall werden wir weiter mit Robotik in der Gastronomie weiterfahren. Es wird jedoch aus meiner Sicht noch eine Weile brauchen“, antwortet Sutter über die neue Idee des Roboters.

Eine gelbe, kleine Hilfe bei der Arbeit

Der Serviceroboter KettyBot hat zwei Ablageflächen auf seiner Rückseite und ist 1.10 Meter hoch. Im Falle des Roboters im Morgen hat dieser einen Bildschirm auf der Front, welcher das Restaurant und Hotel repräsentieren. Er hat die Fähigkeit durch künstliche Intelligenz Menschen zu erkennen, geht auf sie zu und zeigt ihnen Produkte, Aktionen oder Dienstleistungen der jeweiligen Betriebe.