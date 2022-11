Bettenangebot in Wien größer als vor Corona

Die Anzahl der verfügbaren Betten in Beherbergungsbetrieben in Wien ist auf 71.000 gestiegen. Damit ist das Bettenangebot höher als vor Pandemiebeginn. Auch die Zahl der Zimmer sei gestiegen, so Wien Tourismus. Die Zahl der Betriebe hat das Vorkrisenniveau hingegen noch nicht wieder erreicht – die Betriebe werden also größer.

Die aktuelle Bestandsstatistik zählt rund 400 Herbergen und 37.000 Zimmer. Das sind 2.500 Zimmer und 3.000 Betten mehr als noch vor der Pandemie. Nachdem die Zahlen pandemiebedingt stark zurückgegangen sind, wurde das Niveau von 2019 jetzt übertroffen.

Die Zahl der Beherbergungsbetriebe liegt derzeit noch unter dem Vorkrisenniveau. Mit 398 Betrieben sind aktuell 24 Betriebe weniger registriert als 2019. Der Trend geht jedoch nach oben. Laut Tourismusverband wird damit gerechnet das Niveau vor der Pandemie bis 2025 wieder erreicht zu haben.

Auch wenn die Pandemie noch nicht ausgestanden sei, habe sich der Städtetourismus in Wien in diesem Jahr erhohlt, so der zuständige Stadtrat Peter Hank (SPÖ). Tourismusdirektor Norbert Kettner betont, dass Wien mit einem „qualitätsvollen Mix“ aus internationalen Marken, Familienunternehmen sowie einfachen Betrieben und Luxushäusern punkten könne.

Mit der Errichtung neuer Unterkünfte sowie umfangreichen Investitionen in die Erneuerung und den Ausbau bestehender Betriebe zeige sich, dass sich das Angebot stets verbessere.

Der Ausbau der bestehenden Beherbergungsbetriebe zeigt sich mit Blick auf die Zahlen deutlich. Während es im Jahr 2015 noch durchschnittlich 149 Betten pro Betrieb waren, stieg der Durchschnitt im Jahr 2019 auf 162 Betten an. 2022 waren es bereits 179 Betten, im kommenden Jahr wird mit durchschnittlich 182 Betten pro Unterkunft gerechnet. Kettner begründet diese Begründung mit einer besseren wirtschaftlichen Tragfähigkeit und einer daraus resultierenden langfristigeren Widerstandskraft.

Mit 59 Prozent ist liegt mehr als die Hälfte des Angebots im Vier- bzw. Fünfstern-Bereich.

APA/Red.