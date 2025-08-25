„Bettel-Alm“ beantragt Sanierungsverfahren

Die „Bettel-Alm“, seit Jahren Fixpunkt im Wiener Nachtleben, steht vor einem Neuanfang. Die Betreibergesellschaft „Der Bettelstudent“ Betriebs GmbH hat beim Handelsgericht Wien ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt. Der Betrieb läuft vorerst weiter, die neun Arbeitsplätze bleiben bestehen.

Nach Angaben aus dem Umfeld des Unternehmens soll ein renommierter Investor aus der Gastro-Szene die Fortführung sichern. Offiziell wollte man den Namen noch nicht preisgeben. Vorgesehen ist eine übertragende Sanierung, entweder in Form eines Asset- oder Share-Deals.

Ursachen und Hintergrund

Die Antragstellung erfolgt als Teil eines Restrukturierungsprogramms. Bereits am 12. August war über die Holding-Gesellschaft ein Insolvenzverfahren eröffnet worden. Als Ursachen gelten die wirtschaftlichen Nachwirkungen der Corona-Pandemie sowie ein verändertes Ausgehverhalten einer jungen „Corona-Generation“, die das Nachtleben weniger regelmäßig besucht als frühere Jahrgänge.

Schon 2022 kam es zu einem Eigentümerwechsel: Gründerin und langjährige Betreiberin Jennifer Salchenegger zog sich zurück, neue Chefin wurde die Gastronomin Maha Danesh. Der Kaufpreis blieb damals geheim.

Bedeutung für die Wiener Szene

Die „Bettel-Alm“ in der Johannesgasse 12 zählt seit vielen Jahren zu den bekanntesten Diskotheken der Wiener Innenstadt. Dass der Betrieb weitergeführt werden soll, wird von der Szene mit Erleichterung aufgenommen – trotz der wirtschaftlichen Ungewissheit. Der Ausgang des Verfahrens hängt nun von den Gesprächen mit dem Sanierungsverwalter und dem potenziellen Investor ab.

(PA/red)