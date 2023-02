Besucheranzahl in heimischen Thermen steigt wieder

Nach coronabedingten Schließungen und Sorgen vor einer Ansteckung zieht es die Menschen wieder mehr in die Thermen. Im vergangenen Jahr verzeichneten Österreichs Thermen einen Anstieg der Gäste um 52 Prozent auf 7,5 Millionen, geht aus Zahlen der Marktanalysefirma Branchenradar hervor. Das Vorkrisenniveau von 2019 bleibt aber weiterhin unerreicht. Damals zählten die Thermen noch 9,5 Millionen Eintritte.

Im Vergleich zu 2021 expandierte die Gästeanzahl (Eintritte) in Kärnten und der Steiermark um rund 35 Prozent, im Burgenland und Oberösterreich um etwa 40 Prozent sowie in Salzburg und Tirol um knapp 60 Prozent. Die Standorte in Niederösterreich zählten um gut 80 Prozent mehr Eintritte als ein Jahr davor und in der Therme Wien kam es zu mehr als einer Verdoppelung der Besuche. Vom Vorkrisenniveau waren alle Bundesländer dennoch entfernt.

APA/Red.