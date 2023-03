Besucher in Niederösterreichs Skigebieten unter Vor-Pandemiestand

Laut Tourismuslandesrat Jochen Danninger (ÖVP) hätten sich die Besucherzahlen zwar von der Pandemieschlappe erholt, lägen allerdings weiterhin unter dem Vorkrisenniveau. Zum Aufholen bleibt noch Zeit bis spätestens Ostermontag, wenn die Ski-Saison planmäßig endet.

„Wie im gesamten Alpenraum hat der Naturschnee heuer sehr lange auf sich warten lassen, dann hatten die Skigebiete wieder mit heftigen Schneefällen oder starkem Wind zu kämpfen. Vor diesem Hintergrund ist es erfreulich, dass überhaupt ein geregelter Skibetrieb möglich war“, so Danninger. Erleichterung habe die Konzentration auf die Beschneiung jener Pisten gebracht, die für die Gäste am wichtigsten seien.

Unkonventionelle Lösungen

Die hohen Temperaturen zwangen Skigebietsbetreiber zu ungewöhnlichen Maßnahmen. So wurden diese Saison klassische Sommerangebote wie Motorikpark und Sommerrodelbahn, gleichzeitig mit dem eingeschränkten Winterangebot betrieben. Auch mit flexiblen Ticketpreisen wurde experimentiert. Markus Redl, Geschäftsführer der ecoplus Alpin GmbH, sagt, dass so der „Erlös pro Gasteintritt im Ausmaß der Inflation steigern, immer wieder aber auch deutlich günstigere Tickets anbieten konnten“. Online Buchungen machen mittlerweile mit 60% einen größeren Anteil der Ticketverkäufe aus und rücken mehr in den Fokus.

