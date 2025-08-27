Berühmtes Café eröffnet Pop-up “Decentral”

Das traditionsreiche Café Central schafft einen neuen Treffpunkt in der Wiener Innenstadt: Mit dem Pop-up Decentral im Palais Harrach bleibt die Kaffeehauskultur auch während der bevorstehenden Renovierung in der Herrengasse präsent. Ein großzügiger Gastgarten auf der Freyung lädt zum Verweilen ein, drinnen trifft modernes Design auf klassische Eleganz.

Kulinarik mit urbanem Twist

Auf der Karte stehen Croissants, Tartes und leichte Snacks wie belegte Focaccias – alles auch zum Mitnehmen. Aus der hauseigenen Patisserie kommen süße Kreationen wie das Mandelcroissant Amandine, die Decentral Chic Schokotarte mit Créme fraîche oder ein luftiges Topfen-Soufflé. Ergänzt wird das Angebot durch neue Flavoured Coffees mit Mandel, Haselnuss, Karamell oder Vanille sowie erfrischende Drinks wie den Lavender Monaco Sprizz oder alkoholfreie Variationen.

Geheimtipp: Bar Non Lieu

Ein besonderer Akzent ist die Bar Non Lieu, die sich verborgen hinter einer Wandtäfelung befindet. Der Mini-Raum, ursprünglich für die Vienna Design Week entworfen, bietet Platz für nur zwei Gäste und erinnert an Adolf Loos’ American Bar. Damit schafft das Decentral neben dem offenen Café-Bereich auch einen intimen Rückzugsort mitten in der City.

Bis zum Frühjahr 2026 bleibt das Decentral die charmante Dependance des Café Central. Dann soll das Stammhaus nach umfassender Modernisierung wiedereröffnen – und die Kaffeehausgeschichte in der Herrengasse fortschreiben.

(PA/red)