Berghof feiert 60 Jahre Gastlichkeit

Seit 60 Jahren prägt die Familie Rettenwender mit dem Hotel Berghof die touristische Entwicklung des Alpendorfs von St. Johann in Salzburg. Der Ortsteil gilt als Herz der Pongauer Ferienregion – mit moderner Infrastruktur, alpiner Kulisse und direkter Anbindung an die Gondelbahn.

Heute führen Christine und Robert Rettenwender das Haus bereits in dritter Generation und haben es mit viel persönlichem Engagement neu ausgerichtet. 15 Millionen Euro flossen in den Umbau, der 20 neue Suiten und Familienzimmer, ein Panoramarestaurant sowie das innovative Food-Sharing-Konzept „Medusa“ hervorbrachte.

Rooftop Spa und regionale Erlebnisse

Besonderes Highlight ist der Rooftop Spa mit Infinity-Pool und 360-Grad-Blick über die Bergwelt – ein exklusiver Rückzugsort nur für Erwachsene. Ergänzt wird das Angebot durch weitere Pools und Familienbereiche. Kulinarisch setzt man auf regionale Küche mit internationalem Einschlag, während die Lage des Hauses ideale Voraussetzungen für Wanderungen, Radtouren und Ausflüge in die Naturattraktionen der Region wie Liechtensteinklamm oder Eisriesenwelt bietet.

Anlässlich des 60-jährigen Bestehens lädt das Hotel Berghof im Herbst 2025 zu besonderen Arrangements:

Jubiläumswoche (13.–20. September): Sieben Nächte ab 1.120 Euro pro Person mit Kulinarik, Wellness und Rahmenprogramm.

Sieben Nächte ab 1.120 Euro pro Person mit Kulinarik, Wellness und Rahmenprogramm. 5=4 Herbst-Special: Fünf Nächte ab 690 Euro, ein Abend im „Medusa“ und 50-Euro-Wellnessgutschein inklusive.

Fünf Nächte ab 690 Euro, ein Abend im „Medusa“ und 50-Euro-Wellnessgutschein inklusive. Familienwochen (24. Okt.–8. Nov.): Ab 900 Euro pro Erwachsenem, Kinderermäßigung, dazu ein Aktivprogramm von Kletterparcours bis Adventure-Minigolf.

So verbindet das Traditionshaus alpine Erholung, zeitgemäßen Komfort und familiäre Herzlichkeit – nicht nur zum 60er.

(PA/red)