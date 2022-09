Bayern bei Touristen wieder fast so beliebt wie vor Coronapandemie

In Bayern steigen die Tourismuszahlen ganz zur Freude des Bundeslandes. Erstmals haben annähernd so viele Touristen in Bayern übernachtet wie vor der Coronapandemie. Die 11.566 geöffneten Beherbergungsbetriebe verzeichneten nach einer Mitteilung des Landesamtes für Statistik vom Mittwoch im Juli knapp 4,5 Millionen Gästeankünfte und fast 11,5 Millionen Übernachtungen. Das entspreche fast den Werten aus dem Juli 2019.

Mehr als eine Million Touristen innerhalb eines Monats

Aus dem Ausland wurden erstmals seit der Pandemie wieder mehr als eine Million Touristen innerhalb eines Monats im Freistaat gezählt, wie die Statistiker in Fürth mitteilten. Besonders gefragt waren im Juli Jugendherbergen und Hütten. Hier kamen um 75,8 Prozent mehr Gäste als noch im Juli des Vorjahres.

Insgesamt wurden heuer bisher 18,1 Millionen Gästeankünfte und knapp 49,3 Millionen Übernachtungen in Bayern registriert. Das ist den Angaben zufolge im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein Anstieg um 147,7 Prozent bei den Gästeankünften und um 103,6 Prozent bei den Übernachtungen.

APA/ Red.