Bald wieder Einreise nach Thailand ohne Corona-Impfung oder Test

In einigen Teilen dieser Welt, gilt die Pandemie als beendet. Jetzt will auch Thailand ab den 01. Oktober die Einreise weiter vereinfachen. So sollen Besucher weder am Flughafen einen Corona-Impfnachweis noch einen negativen Test vorlegen müssen, wie die Zeitung „Bangkok Post“ am Freitag den Gesundheitsminister Anutin Charnvirakul zitierte. Dies sei bei einem Treffen des Nationalen Komitees für übertragbare Krankheiten beschlossen worden. Zudem müsse sich niemand mehr isolieren, der mit dem Virus infiziert ist und milde Symptome habe.

Im Falle einer Infektion reiche es künftig aus, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen und die Abstandsregeln einzuhalten. Doch noch ist nichts beschlossen, denn die neuen Regeln müssen noch vom Covid-19-Krisenzentrum (CCSA) des Landes abgesegnet werden.

Die Infektionszahlen in dem beliebten Urlaubsland sind zuletzt immer weiter zurückgegangen. Nun versucht Thailand durch eine vereinfachte Einreise, den enorm wichtigen Tourismussektor wiederzubeleben und mehr Besucher ins Land zu locken.

APA/ Red.