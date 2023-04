Bahnangebot in Tirol wird bis Ende 2024 ausgebaut

In Tirol wird das Öffi-Angebot auf der Schiene bis Ende 2024 deutlich ausgebaut. Ab September 2023 werden 20 neue Zuggarnituren unterwegs sein, die 100 zusätzliche Sitzplätze pro Garnitur bieten. Zudem planen die ÖBB eine dichtere Taktung der Züge sowie neue Haltemuster. Bis Ende 2024 sollen die Schienenkilometer für Nahverkehrszüge von derzeit 8,4 Mio. in zwei Etappen auf 9,4 Mio. ausgebaut werden. Die Kosten belaufen sich auf zehn Mio. Euro.

Laut einer Aussendung von Verkehrslandesrat René Zumtobel (SPÖ) übernimmt die Kosten dafür zu 70 Prozent der Bund, den Rest das Land Tirol. Mit den Neuerungen sollen die Menschen dazu bewegt werden, das Angebot zu nutzen und die Mobilitätswende voranzutreiben. Mit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2023 wird auf der Unterinntalstrecke, der Brenner- und Karwendelbahn und zwischen Wörgl und Saalfelden eine höhere Frequenz angeboten. Ein Jahr später folgt das Tiroler Oberland.

Konkret wird ab Dezember 2023 der Regionalexpress REX 2 im 30-Minuten-Takt zwischen Innsbruck und Wörgl bzw. stündlich weiter bis Kufstein verkehren und alle bisherigen S-Bahnhaltestellen zwischen Jenbach und Kufstein anfahren. Weiters ist geplant, zwischen Wörgl und Saalfelden zur Hauptverkehrszeit in der Früh den Fahrplan zu optimieren, sowie weitere Verbindungen am Abend anzubieten. Damit soll es in Wörgl auf den letzten ankommenden Railjet des Tages aus Innsbruck einen neuen Anschluss ins Brixental und damit eine schnelle Abendverbindung geben, hieß es.

Im Oberland übernimmt ab Dezember 2024 der REX 1 alle bisherigen S-Bahnhalte zwischen Telfs und Ötztal und verkehrt somit ebenfalls als Regionalexpress im Halbstundentakt zwischen Innsbruck und Ötztal, mehrmals täglich sogar im 30-Minuten-Takt bis Imst-Pitztal sowie stündlich bis Landeck-Zams. Ein durchgehender Halbstundentakt der REX-Züge bis Landeck sei aufgrund der derzeit noch eingleisigen Streckenführung zwischen Ötztal und Landeck nicht möglich. Weitere Verbesserungen würden sich für die Fahrgäste auf der Karwendelbahn durch die Einführung von mehreren Nacht S-Bahnen am Wochenende zwischen Innsbruck und Scharnitz ergeben. Außerdem wird zunächst ab Dezember 2023 der Takt auf der Brennerbahn für Reisende zwischen Innsbruck und Steinach mit einem Halbstundentakt auch am Sonntag ausgebaut. In einem weiteren Schritt soll der Nahverkehrsfahrplan ab Dezember 2024 bis zum Brenner weiter verdichtet werden, hieß es.

APA/Red.