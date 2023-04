Azerbaijan Airlines nimmt Direktflüge von Baku nach Wien auf

Azerbaijan Airlines wird ab dem 2. Mai 2023 einen Direktflug zwischen Baku und Wien aufnehmen. Diese neue Verbindung ist ein wichtiger Meilenstein für die aserbaidschanische Tourismusindustrie, da sie den Zugang zu einem wichtigen europäischen Markt eröffnet und die Position des Landes als Top-Reiseziel stärkt.

Um diesen spannenden Start zu feiern, fand eine exklusive Veranstaltung in Wien statt. An der Veranstaltung nahmen Fuad Naghiyev, Vorsitzender der Staatlichen Tourismusagentur der Republik Aserbaidschan, Rovshan Sadigbayli, Botschafter der Republik Aserbaidschan in der Republik Österreich, Samir Rzayev, Erster Vizepräsident von Azerbaijan Airlines, Florian Sengstschmid, CEO des Azerbaijan Tourism Board, sowie weitere prominente Vertreter und Partner der Branche teil. Auf der Veranstaltung wurde das reichhaltige touristische Angebot Aserbaidschans präsentiert und die Möglichkeit geboten, enge Beziehungen zu Partnern im Reisesektor aufzubauen.

Der Direktflug zwischen Baku und Wien wird zweimal wöchentlich, dienstags und freitags, stattfinden. Der Abflug in Wien erfolgt um 12:05 Uhr und die Ankunft in Baku um 17:05 Uhr. Die Rückflüge werden an denselben Tagen angeboten, wobei der Abflug in Baku um 9:00 Uhr und die Ankunft in Wien um 11:00 Uhr erfolgt. Die Flugdauer beträgt etwa 4 Stunden. Tickets für die Strecke Baku-Wien können in Reisebüros, auf Online-Buchungsplattformen und direkt über die offizielle Website von Azerbaijan Airline erworben werden: www.azal.az.

Aserbaidschan bietet ein breites Spektrum an Attraktionen, darunter die UNESCO-gelistete Altstadt von Baku, das Kaukasusgebirge, das Kaspische Meer und die Spuren der alten Seidenstraße. Die Bedürfnisse der heutigen Reisenden werden durch die Verfügbarkeit einer breiten Palette moderner Annehmlichkeiten wie erstklassiger Hotels, Restaurants und Einkaufszentren erfüllt. Eine großartige Woche in Baku mit seiner vielseitigen Architektur und erstklassigen Restaurants kann durch außergewöhnliche Erlebnisse in den Regionen ergänzt werden. Reisende können das Erbe der legendären Seidenstraße in Sheki und dem kleinen Bergdorf Basgal entdecken, das für die Bewahrung der Tradition der Herstellung des exquisiten aserbaidschanischen Seidenkopftuchs – Kelaghayi – bekannt ist. Wer ein echtes Nomadenerlebnis haben möchte, sollte dem Weg zum Dorf Khinalig folgen, welches 2.350 Meter über dem Meeresspiegel im Großen Kaukasusgebirge liegt. Neu angelegte Wanderwege, die durch die üppige Natur zu den Bergdörfern führen, bieten jedem Reisenden erstaunliche Ausblicke.

Gegenwärtig können Bürger aus mehr als 100 Ländern nach Aserbaidschan reisen. Österreichische Staatsangehörige können ein e-VISA über evisa.gov.az drei Tage vor dem geplanten Einreisedatum beantragen oder erhalten ein Express-Visum innerhalb von 3 bis 5 Stunden. Das Visum ist 90 Tage lang gültig, wobei österreichische Reisende Aserbaidschan bis zu 30 Tage lang besuchen können. Weitere Informationen über das touristische Angebot Aserbaidschans finden Sie unter www.azerbaijan.travel.