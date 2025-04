Auftakt der Steirischen Weinsaison in Graz

Der offizielle Auftakt der diesjährigen steirischen Weinsaison fand am 2. April in der Stadthalle Graz statt.

Jahrgang 2024

Bereits seit dem 1. März sind die Gebietsweine des Jahrgangs 2024 aus den drei DAC-Regionen Südsteiermark, Vulkanland Steiermark und Weststeiermark erhältlich. Ab dem 1. Mai folgen die Orts- und Riedenweine. Der Jahrgang 2024 wird als gehaltvoller und konzentrierter eingeschätzt, mit einer hohen Reife und einer beeindruckenden Länge am Gaumen. Dies verspricht nicht nur ausdrucksstarke Weine, sondern auch eine lange Haltbarkeit, die die Steiermark-Winzer mit Stolz präsentieren. Ing. Martin Palz, Geschäftsführer von Wein Steiermark, zeigt sich optimistisch: „Erste Verkostungen bestätigen, dass ein ausdrucksstarker Jahrgang in unseren Kellern liegt. Der Jahrgang 2024 verspricht kräftigere, physiologisch reife Weine mit ausgeprägter Fruchtaromatik auf Gebietsebene sowie Langlebigkeit bei den Orts- und Riedenweinen.“

Erfolg der letzten Jahre fortgesetzt

Auch Stefan Potzinger, Obmann von Wein Steiermark, hebt die Qualität hervor: „Der Weinjahrgang 2024 brachte uns nun schon die achte qualitativ sehr gute Weinernte in Folge. Hohe Qualität, sehr gute Gradationen, niedrige Säurewerte, reife Fruchtigkeit und nicht zuletzt die geringe Erntemenge sind die prägenden Merkmale dieses Jahrgangs.“ Die Jahrgänge der letzen Jahre fanden sowohl für Weiß- als auch für Rotweine Anerkennung fanden. Das Klima der Steiermark, das sich durch heiße Sommertage und kühle Nächte auszeichnet, begünstigt die Entwicklung der typischen, frischen und fruchtbetonten Weine der Region. Der Fokus auf biodynamische und nachhaltige Anbaumethoden hat zudem in den letzten Jahren zu einer weiteren Qualitätssteigerung geführt.

Die Saison hat erst begonnen

Die Weine des Jahrgangs 2024 sind nun bei den Winzern ab Hof, in den Buschenschänken sowie bei verschiedenen Verkostungen und Weinfesten erhältlich. Zu den nächsten Highlights im Veranstaltungskalender gehören die Präsentation des Steirischen Weines in der Hofburg Wien am 29. April, das Internationale Roséweinfestival Steiermark in Graz am 13. Juni, die Junkerpräsentation in der Stadthalle Graz am 5. November und die Riedenweinpräsentation in der Alten Universität Graz am 21. November. Die Weinsaison bietet allerdings auch abseits großer Veranstaltungen zahlreiche Gelegenheiten, den Jahrgang 2024 zu probieren und mehr über die Vielfalt der steirischen Weinkultur zu erfahren.

(PA/red)