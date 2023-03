AUA einigt sich mit Bordpersonal auf neuen Kollektivvertrag

Die Austrian Airlines (AUA) haben sich mit der Gewerkschaft vida auf einen neuen Kollektivvertrag (KV) für das Bordpersonal verständigt und damit einen drohenden Arbeitskampf abgewendet. Das teilte die Airline am Donnerstag in einer Aussendung mit. Konkrete Details könne man vorerst nicht kommunizieren, da man zunächst die Mitarbeiter informieren wolle. Auch am Nachmittag war noch nichts Näheres über die Einigung zu erfahren.

Seitens der Gewerkschaft wurde die Einigung auf APA-Anfrage jedenfalls bestätigt. Mit dem erzielten Konsens sei der Reiseverkehr über Ostern gesichert, schrieb die Fluglinie.

Grund für den nun beigelegten Arbeitskonflikt war die hohe Inflation und das zuletzt gute Ergebnis der AUA. Vorstand und Arbeitnehmervertreter hatten sich im Oktober auf einen neuen Kollektivvertrag geeinigt. Gewerkschaft und Betriebsrat forderten danach allerdings, den Abschluss nachzubessern.

APA/Red.