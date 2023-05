arte Hotel Kufstein mit neuer Chefin

In dieser Position ist sie für die Führung des 25-köpfigen Teams sowie das reibungslose Funktionieren aller Hotelabläufe und die hochwertige Gästebewirtung verantwortlich. „Ihr Esprit gepaart mit ihrem Know-how und ihre Anpacker-Mentalität ist für unseren Hotelstandort in Kufstein eine erfrischende Bereicherung“, so Geschäftsführer Alexander Ippüber den Neuzugang.

Elson ist seit über zehn Jahren in der Branche tätig. Vor ihrem Start bei den IPP-Hotels war sie für zahlreiche Häuser in Deutschland und Tirol verantwortlich. Unter anderem für das Designhotel ÜberFluss und das InterCityHotel in Bremen, das Zugspitz Resort in Ehrwald sowie das Hotel Ramada, das Grand Hotel Europa und das Tivoli Hotel affilited by Hilton Garden INN in Innsbruck.