Art of Cart gab am Ottaring Vollgas für Wings for Life

Mittlerweile im 23ten-Jahr, zählt art of cart zu den adrenalingefülltesten Wirtschaftsevents. Mit dem diesjährigen Format als E-Cart-Rennen welches durch- und um eine Brauerei führt, steht art of cart weltweit sogar mit einem nachhaltigen Alleinstellungsmerkmal da! „Gleich wie in der Wirtschaft, dem Sport oder dem Society-Business gewinnt auch auf der Rennstrecke ein kühler Kopf, eine durchdachte Strategie, das beste Mindset und Agilität wenn es sie Situation verlangt“ erklärt Veranstalter Peter Saliger den Spirit der art of cart.

Siegeshungrige Wildcats

Am Donnerstag, dem 18. Mai, gingen 24 siegeshungrige Wildcats wie u.a. Irmgard Querfeld (GF Querfeld GmbH & IB Querfeld & Napo Gastronomie GmbH), Jennifer Salchenegger (GF Bettel-Alm & Bettelstudenten Wien), Irene Schillinger (Schillinger Vegan Restaurant Swing Kitchen), Corinna Kamper (Rennfahrerin & Dancing Stars Teilnehmerin), Andrea Limbacher (Österreichische Skifahrerin Freestyle), Nicole Trimmel (Welt- und Europameisterin Kickboxen), Birgit Mörtl (Bodypainting Weltmeisterin), Monika Ballwein (Sängerin & Vocalcoach) sowie Hannah Prock (Österr. Rennrodlerin) mit Alina Marzi (MOTO GP Moderatorin) als WFL-Botschafterinnen, gleichermaßen ins Rennen wie Miss Europe, Model & Sängerin Beatrice Turin. Die beiden Dodgeball WM-Spielerinnen Nikola & Nadine Studeny bewiesen den rasantesten Siegeswillen und fuhren für Team Kattus-Borco den ersten Platz des Wildcats Race ein.

Rasantes Bullenrace

Ob Owner, Founder, Game-Changer oder Start Up: 36 siegeshungrige Bullen wechselten Anzug gegen Rennoverall und gingen auf elektrobetriebene Jagd um die Poleposition. Unter den Rennhelmen verstecken sich Gastro-Persönlichkeiten wie u.a. Harald Mayer (GF Ottakringer Brauerei GmbH) gemeinsam mit Markus Raunig (Vorstandssprecher Ottakringer Getränke AG), Johann Pittermann (GF Kaiser Wiesn Wien), Gerald Matzner (CEO Cafe+Go, Naber Kaffee) oder ebenso Almdudler GF Gerhard Schilling, Kattus-Borco Vertriebs GmbH CEO Andreas Ruhlandgemeinsam mit Markus Salcher (österr. Behindertensportler Ski Alpin) sowie auch Alexander Angerer (CEO Tipos Kassensysteme), Adam Gortvai (GF Cafe Leopold Wien) uvm.

Mit namhaften Unternehmern wie u.a. Florian Gschwandtner (Unternehmer, Investor und Aufsichtsrat Ottakringer Getränke AG), Michael Drexler (Dir. Growth Business & Business Development, ProSiebenSat1Puls4), Harald Hölzl (Managing Dir. BMW Group Wien) sowie Oliver Schmerold (Verbandsdir. ÖAMTC) und Manfred Pfeiffenberger(Leiter ÖAMTC Fahrtechnikzentrum Saalfelden) mit Roland Pfeiffenberger (Gewerblicher GF Suzuki Austria) gesellten sich weitere siegeshungrige Wirtschaftstreibende zum rennbegeisterten Who is Who hinzu. Als WFL-Botschafter beim Bullenrace gingen Sam Ajayi (Development & Relationship ManagerDevelopment, Wings for Life), Daniel Bauchinger (Hausbetreuung Bauchinger GmbH) und Benjamin Karl (3-facher Gesamtweltcupsieger Snowboard) ins Rennen, das letztlich von Team SoloIT durch Michael Müller, Christoph Siegl und Daniel Kiskanoglou mit dem ersten Platz angeführt wurde.

2023 stand für alle Teams und deren Fahrer der art of cart unter einer Mission: Rückenmarkforschung unterstützen. Als stolzer Partner von Wings for Life galten darum alle Stationen und Side-Aktivitäten des gesamten Rennwochenendes der gemeinnützigen Stiftung für Rückenmarksforschung.