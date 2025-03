a&o Hostels sind stolz auf ISO 9001

Zum 25-jährigen Jubiläum setzt a&o Hostels einen bedeutenden Meilenstein. Als weltweit erste Hostelkette wurde das Unternehmen nun nach den internationalen ISO 9001-Standards für seine Qualitätsmanagementsysteme zertifiziert.

ISO 9001-Normen erfüllt

Der Leiter des Qualitäts-Managements von a&o, Christian Hempel-Werner, hebt die Bedeutung eines aktiven Qualitätsmanagements hervor: „Nachvollziehbare Prozesse und die kontinuierliche Bereitschaft zur Verbesserung sind entscheidend für den nachhaltigen Erfolg eines Unternehmens.“ a&o-Gründer und CEO Oliver Winter sieht die Zertifizierung nicht nur als Bestätigung der Qualität der Prozesse und Standards bei a&o, sondern hofft auch, dass das Vertrauen von Gästen, Partnern und Mitarbeitern dadurch gestärkt wird. Die ISO 9001 umfasst mehrere Hauptkategorien: den Kontext der Organisation, die Führung, die Planung, die Unterstützung, den Betrieb, die Bewertung der Leistung sowie die kontinuierliche Verbesserung des Qualitätsmanagementsystems. Der Zertifizierungsprozess umfasst eine detaillierte Überprüfung aller relevanten Prozesse und Dokumentationen des Unternehmens durch einen externen Auditor. Dieser Auditprozess überprüft, ob das Unternehmen die Anforderungen der Norm erfüllt. Nach erfolgreichem Audit wird das Unternehmen zertifiziert und erhält das ISO 9001-Zertifikat.

Nicht die erste Zertifizierung für a&o

Das Zertifikat wurde kürzlich in Berlin-Mitte von Olaf Seiche, dem für die Zertifizierung verantwortlichen Auditor bei TÜV Rheinland Cert GmbH, übergeben. Damit geht die ISO 9001-Zertifizierung über eine einmalige Auszeichnung hinaus. Sie signalisiert, dass a&o als Unternehmen Verantwortung in der Reise- und Tourismusbranche übernimmt und langfristig investiert, erklärt Winter. Der Zertifizierungsprozess, der Anfang 2024 unter der Federführung von Christian Hempel-Werner und Olaf Seiche begann, umfasste alle 37 a&o-Standorte sowie die zentrale Verwaltung in Berlin. Die ISO 9001-Zertifizierung betrifft alle Unternehmensabteilungen und Prozesse. Zukünftige Audits und Re-Zertifizierungen für neue Standorte erfolgen alle drei Jahre. Die ISO 9001-Zertifizierung ersetzt das bisherige TÜV-eigene Zertifikat für Servicequalität, das a&o bereits seit mehr als fünf Jahren führte. Diese neue Auszeichnung bestätigt, dass das Unternehmen seine Qualitätsmanagementpraktiken auf ein noch höheres Niveau hebt. Als Teil seiner Strategie zur kontinuierlichen Qualitätsverbesserung bildet a&o seit 2023 TÜV-geprüfte Qualitätsmanager aus.

(PA/red)