Amazon-Wettbewerb kürt Sieger-Kaiserschmarrn

In einem landesweiten Wettbewerb suchten Amazon Prime und der Verband der Köche Österreichs nach der innovativsten Variante eines österreichischen Klassikers: dem Kaiserschmarren. Über 70 kreative Einreichungen zeigten, wie vielfältig und wandelbar das Traditionsgericht sein kann – von exotischen bis hin zu herzhaften Interpretationen.

Siegergericht kommt aus Salzburg

Die Jury – bestehend aus Prominenten wie Skispringer Stefan Kraft, Gastronom Thomas Figlmüller, Oscar-Nacht-Koch Bernhard Zimmerl und Autorin Herta Margarete Habsburg-Lothringen – kürte Josef Leitner aus Salzburg zum Sieger. Mit seiner Kreation „Smash the Schmarren, Wald & Wiese“ setzte sich der junge Koch gegen Varianten wie Curry-Mango-Kokos, Blutwurst-Schmarren oder Schwarzwälder-Kirsch durch. Das Gewinnergericht kombiniert süße und salzige Elemente: Vanillepuddingcreme, eingelegter und karamellisierter Apfel sowie Himbeergel treffen auf würzige Noten von Lorbeer, Wacholder, Babyspinat und Birnenessig.

Kaiserschmarren goes international

Nicht nur in Österreich soll die neue Interpretation für Aufmerksamkeit sorgen: Während des viertägigen Prime Days vom 8. bis 11. Juli wird der Prime Kaiserschmarren unter anderem im Wiener Restaurant Lugeck serviert. Auch der Michelin-Sternekoch Eduard Fraueneder nimmt das Gericht in sein Menü im New Yorker Restaurant „The Schilling“ auf. Für Prime-Mitglieder gibt es zudem ein besonderes Schmankerl: Am 8. Juli wird das Gericht kostenlos beim Auftaktevent am Wiener Riesenradplatz verkostet.

Feierlichkeiten am Riesenradplatz

Das Nationalteam der Köche bereitet zum Eventbeginn 1.500 Portionen des Siegergerichts im „Gasthaus zum Kaiser“ zu. Mit dabei sind TV-Köchin Silvia Schneider und Jury-Mitglied Stefan Kraft, die den Schmarren persönlich ausgeben. Begleitet wird der Tag von einem Familienfest im Wurstelprater mit kostenlosen Attraktionen für Prime-Mitglieder.

Digitale Unterstützung durch Alexa

Wer den Kaiserschmarren zu Hause selbst ausprobieren möchte, bekommt Unterstützung von Amazons Sprachassistentin Alexa. Mit der Frage „Alexa, wie mache ich den Prime Kaiserschmarren?“ erhalten Nutzer eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Das klassische Kaiserschmarren-Rezept zählt laut Amazon übrigens zu den am häufigsten abgefragten Rezepten 2024 im deutschsprachigen Raum.„Smash the Schmarren“: Kaiserschmarrn-Wettbewerb kürt Siegergericht

(PA/red)