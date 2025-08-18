Am Vinschgerhof scheint die Sonne ins Tal

Der Südtiroler Vinschgau gilt als eines der sonnenreichsten Täler der Alpen – mit rund 300 Sonnentagen im Jahr. Bis in den November hinein zeigt sich hier der Herbst in all seinen Farben: golden leuchtende Lärchen, rot gefärbte Weinberge, weiß überzuckerte Gipfel und ein tiefblauer Himmel. Wer zwischen Meran und dem Reschensee unterwegs ist, findet in Vetzan-Schlanders den Vinschgerhof – ein Wanderhotel mit vier Bergkristallen, das sich durch seine Lage am Vinschger Sonnenberg als perfekter Ausgangspunkt für Touren anbietet.

Fünf Mal pro Woche führt das Hotel geführte Wanderungen durch, etwa auf den plätschernden Waalwegen, zu stillen Bergseen oder aussichtsreichen Almen im Nationalpark Stilfserjoch. Mit „Waalwegexpertin“ Inge und Wanderführer Hans sind erfahrene Profis an der Seite der Gäste. Kein Wunder, dass der Vinschgerhof auf internationalen Buchungsportalen Bestnoten erhält.

Genuss, Wellness und Angebote

Das VISTA Spa im vierten Stock bietet Panorama-Ausblicke über den Vinschgau und kombiniert Naturmaterialien wie Holz und Stein mit modernen Wellnesseinrichtungen. Finnische und Bio-Sauna, Indoorpool unter der Glaskuppel, Dachterrasse mit Sky Whirlpool und ein breites Massage-Angebot – von klassisch bis fernöstlich – sorgen für Entspannung nach den Wanderungen. Kulinarisch setzt Küchenchef Peter mit seinem jungen Team auf regionale und mediterrane Spezialitäten. Begleitet wird das Menü von einer großen Auswahl an Südtiroler und italienischen Weinen.

Besonders attraktiv sind die Herbst-Angebote: Von 18. Oktober bis 3. November 2025 heißt es „7=6“ – eine Nacht geschenkt ab sieben Übernachtungen. Von 2. bis 10. November gibt es „4=3“. Beide Pakete inkludieren Halbpension, Wellnessbereich, bis zu fünf geführte Wanderungen pro Woche, Wanderausrüstung sowie Fahrradverleih.

Urlaub mit Hund

Auch vierbeinige Gäste sind im Vinschgerhof willkommen. Für Hunde gibt es Napf, Decke und Leckerlis im Zimmer, zudem Gassi-Wege, einen Freilaufplatz und auf Wunsch Dogsitting oder Training. Spezielle „Mantrailing-Wochen“ mit Tierpsychologin und Hundetrainerin Mirjam Dold runden das Angebot ab – das nächste Mal im Oktober 2025.

Weitere Infos: www.vinschgerhof.com

(PA/red)