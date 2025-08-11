Alt-Wien-Feeling im Boutique Hotel Beletage

Mitten im ersten Bezirk, in einer Seitengasse zur Rotenturmstraße, liegt das Boutique Hotel Beletage – nur wenige Schritte vom Schwedenplatz und dem Donaukanal entfernt. Hier trifft die Ruhe der engen Altstadtgassen auf das geschäftige Treiben der Innenstadt – in einem Grätzel, das den Geist vergangener Jahrhunderte trägt.

Zwischen Künstlercafé und Sommerflair am Wasser

Rund um das Hotel finden sich kleine Läden mit handgemachten Waren, Theater und traditionsreiche Gasthäuser. In den schmalen Straßen des Viertels mischt sich das Flair des alten Wien mit einer lebendigen Kulturszene. Wer zum Donaukanal spaziert, erlebt ein anderes, urbaneres Gesicht der Stadt.

Seit Herbst 2024 führt Benjamin Buxbaum das Boutique Hotel Beletage. Der bekannte Wiener Gastronom prägt nicht nur das Haus, sondern auch das kulinarische Umfeld. Nur wenige Gehminuten entfernt betreibt er das Zwei-Hauben-Restaurant Buxbaum im Heiligenkreuzerhof. Ebenfalls in der Nachbarschaft: die kleine Focacceria Il Bosso, das im September 2025 eröffnende Steakhouse Boxwood sowie das Bojito, eine Cocktailbar mit südamerikanischem Einschlag.

Vertraute Tradition, neue Akzente

Buxbaum plant für die Beletage behutsame, aber markante Veränderungen: eine neu gestaltete Rezeption, eine einladende Lobby und eine Luxussuite mit Dachterrasse. So bleibt die historische Bausubstanz erhalten, während zeitgemäße Details den Aufenthalt bereichern – passend zu einer Lage, die gleichermaßen vom Charme des alten Wien wie von den Impulsen einer lebendigen Innenstadt lebt.

