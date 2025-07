Alpzitt Chalets: Rückzugsort für den Sommer

Wenn sich im Oberallgäu die Bergwiesen in ein buntes Farbenmeer verwandeln, wenn Kräuter duften, Vögel zwitschern und die Luft klar ist – dann zeugt das von der Sommerfrische in den Alpzitt Chalets. Hier, in einem kleinen Bergdorf am Fuße des Grünten, liegt ein Refugium der besonderen Art. Ein Ort, an dem man zur Ruhe kommt. Wo das Leben langsamer und der Moment wieder lebendig wird. Die Alpzitt Chalets empfangen ihre Gäste in einem liebevoll angelegten Ensemble aus grünem Kräutergarten, alten Obstbäumen, einem plätschernden Weiher und stilvollen Rückzugsorten. Jedes Chalet erzählt seine eigene Geschichte – aus Holz gebaut, mit Herz und Liebe zum Detail. Ob im romantischen Kuschelchalet zu zweit, im großzügigen Spa-Chalet mit Freunden oder als Familie: Das Leben folgt hier einem einfachen Rhythmus – dem des Wohlfühlens.

Zeit für sich – privat oder im kleinen Spa-Kosmos

Der Sommer in den Alpzitt Chalets ist auch eine Einladung, die eigene Mitte wiederzufinden. Mit klassischen Massagen, fein abgestimmten Treatments, Kosmetik, Yoga oder Meditation. Manche genießen ihr persönliches Wohlfühlprogramm im eigenen Chalet. Andere lassen sich im behaglichen Spa-Bereich verwöhnen. Private Saunen, wohlig duftende Zirbenbetten und ein charmanter Badezuber vor dem Chalet machen jede Tageszeit zu etwas Besonderem. Doch es geht nicht nur um Wellness – es geht um Zeit fürs Ich: zum Loslassen, Innehalten und Auftanken.

Kulinarischer Genuss – ganz wie’s beliebt

Wer sein Chalet nicht verlassen möchte, bekommt den Frühstückskorb oder ein liebevoll zubereitetes Menü aus dem „Genusswerk“ einfach geliefert. Wer den Abend im Chalet-Restaurant verbringen möchte, lässt sich dort im stilvollen Ambiente verwöhnen. Wo sich Allgäuer Bodenständigkeit mit kulinarischer Raffinesse verbindet, entstehen Gerichte, die von den Gästen des Chaletdorfs ebenso geschätzt werden wie die besondere Atmosphäre ringsum.

Ein Sommer wie damals – nur noch schöner

Direkt vor der Haustür beginnen Wanderungen über Alpen und durch stille Wälder, führen Radwege zum Eichhörnchenwald oder zu lauschigen Badestellen. Wer hoch hinaus will, erklimmt den Grünten oder fährt mit der Bergbahn in luftige Höhen. Ob Golfen unter Gipfeln oder Picknick unter Apfelbäumen – hier findet jeder seinen persönlichen Kraftplatz.

