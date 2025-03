Alkoholfreier Schaumwein als Wachstumstreiber

Der Schaumweinmarkt in Österreich bleibt herausfordernd, doch Henkell Freixenet Austria konnte seine Position als Marktführer behaupten. In einem rückläufigen Segment setzt das Unternehmen verstärkt auf Innovationen und profitiert insbesondere vom Boom alkoholfreier Alternativen, die sich als klarer Wachstumstreiber erweisen.

Marktveränderungen und Konsumtrends

Die Schaumweinbranche steht vor neuen Herausforderungen. Steigende Rohstoffpreise, verändertes Konsumverhalten und wirtschaftliche Unsicherheiten beeinflussen den Markt. Während der Gesamtabsatz von Schaumwein leicht rückläufig war, zeigen sich deutliche Verschiebungen innerhalb des Segments. Insbesondere alkoholfreie Schaumweine verzeichnen steigende Nachfrage, was auf ein wachsendes Gesundheitsbewusstsein und den Trend zum bewussteren Konsum zurückzuführen ist.

Henkell Freixenet Austria, mit einem Marktanteil von 34 Prozent, konnte auch 2024 seine führende Rolle am österreichischen Schaumweinmarkt behaupten. Dabei profitieren bekannte Marken wie Henkell Sekt, Kupferberg und Mionetto von ihrer etablierten Position. Der steigende Fokus auf alkoholfreie Produkte zeigt sich dabei als entscheidender Faktor für das Wachstum des Unternehmens.

Alkoholfrei boomt

Ein besonders dynamisches Wachstum erlebte der Markt für alkoholfreien Schaumwein. Laut aktuellen Zahlen stieg der Absatz in diesem Bereich um 14 Prozent, womit er sich als das am schnellsten wachsende Segment etabliert. Der gesellschaftliche Wandel hin zu einem bewussteren Lebensstil, geprägt von Bewegungen wie „Dry January“ und „Sober October“, hat alkoholfreie Alternativen längst aus ihrer Nische geholt. Besonders junge Konsumenten aus den Generationen Z und Millennials greifen vermehrt zu Produkten, die Genuss ohne Alkohol ermöglichen.

Henkell Freixenet Austria hat diesen Trend früh erkannt und setzt mit Mionetto 0.0%, Freixenet Alcohol Free 0.0% und Mionetto Alkoholfrei Aperitivo auf eine stetig wachsende Palette an Produkten. Mit über 45 Prozent Marktanteil im alkoholfreien Sektsegment behauptet das Unternehmen auch hier eine führende Rolle.

Schaumwein bleibt vielseitig

Neben dem alkoholfreien Bereich zeigen auch andere Kategorien Wachstumspotenzial. Rosé-Schaumweine erfreuen sich zunehmender Beliebtheit als vielseitige Speisenbegleiter. Kupferberg Rosé dominiert dieses Segment mit einem Marktanteil von 15 Prozent.

Crémant, die französische Alternative zum Champagner, wird ebenfalls immer populärer. Die zum Henkell Freixenet-Portfolio gehörende Marke Gratien & Meyer konnte in diesem Segment zuletzt ein beachtliches Plus von 27 Prozent verzeichnen.

Ein Klassiker der Schaumweinbranche, die 0,2-Liter-Kleinflasche, bleibt untrennbar mit dem Namen Henkell verbunden. Der Piccolo, seit 1935 als Marke geschützt, führt mit über 44 Prozent Marktanteil die Kategorie an.

Ausblick auf 2025

Für das laufende Jahr setzt Henkell Freixenet Austria verstärkt auf die Weiterentwicklung alkoholfreier Alternativen. Ziel ist es, den Marktanteil in diesem Bereich weiter auszubauen und gleichzeitig Trends im Aperitif-Segment gezielt zu bedienen. Mit dem Mionetto Aperitivo, sowohl in klassischer als auch in alkoholfreier Variante, wird dieser Bereich strategisch weiterentwickelt. Ein Jubiläum feiert der Henkell Piccolo, der 2025 sein 90-jähriges Bestehen begeht.

