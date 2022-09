Air France: Im Winter in den Westen

Vom 10. Dezember 2022 bis 4. bzw. 5. März 2023 können Reisende direkt von den beiden westlichen Landeshauptstädten in die Metropole Paris fliegen. 13 Wochen lang werden diese Verbindungen jeweils zwei Mal pro Woche angeboten. Geflogen wird mit einer Embraer E90, die über eine Kapazität von 100 Sitzplätzen verfügt. Davon 12 in der Business Class und 88 in der Economy Class.

„Neben dem Besuch von Paris ermöglicht dieser neue Flug gute Verbindungen zu vielen Zielen in Europa und in unserem interkontinentalen Netzwerk“, preist Guido Hackl, Country Sales Manager Air France KLM Austria, Czech Republic & Slovakia, die Route an.