Italiens erste Insektenmehl-Fabrik

In der mittelitalienischen Adria-Region Marken hat das Unternehmen Nutrinsect die erste italienische Fabrik für Insektenmehl errichtet. Trotz des Widerstands der Regierung unter Premierministerin Giorgia Meloni, die sich gegen die Verwendung von Insekten in der Lebensmittelindustrie ausspricht, wurde das Produktionswerk in Montecassiano in der Provinz Macerata diese Woche eröffnet.

Nutrinsect will monatlich eine Tonne Mehl für den menschlichen Verzehr produzieren. Dieser Schritt folgt der Genehmigung der Europäischen Union für den Einsatz von Insektenmehl in der Lebensmittelproduktion. Geschäftsführer Josè Francesco Cianni betont, dass “Insekten die Lebensmittel der Zukunft sind“.

Die Entscheidung, Insektenmehl zu nutzen, geht auf den Import von 10.000 Grillen aus Deutschland vor vier Jahren zurück, die zunächst für die Tiernahrung bestimmt waren. In Anbetracht des grünen Lichts der EU für Insektenmehl stellen sie nun einen Meilenstein für die nachhaltige Ernährung dar. Cianni lädt Landwirtschaftsminister Francesco Lollobrigida, der gegen den Einsatz von Insektenmehl ist, dazu ein, “sich selbst davon zu überzeugen, wie gesund und nahrhaft” Insekten sind.

Die italienische Regierung plant, die Verwendung von Insektenmehl in Lebensmitteln zu regeln und hat im März 2023 vier Erlasse verabschiedet, die sich auf Grillen, Wanderheuschrecken, Mehlwürmer und Larven beziehen. Diese verbieten die Verwendung von Insektenmehl in bestimmten Lebensmitteln wie Pizza und Pasta und schreiben vor, dass Produkte, die Insektenmehl enthalten, dies auf dem Etikett klar anzeigen müssen.

Obwohl die Europäische Union Insektenmehl für den menschlichen Verzehr genehmigt hat, zeigt eine Umfrage des italienischen Landwirtschaftsverbands, dass 54 Prozent der Italiener gegen den Verzehr von Insekten als Lebensmittel sind. Die EU-Kommission hatte im November 2022 die Europäische Wanderheuschrecke als Lebensmittel zugelassen, da sie laut der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit “kein Risiko für die menschliche Gesundheit” darstellt.

