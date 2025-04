600.000 Suppen für Menschen in Not gespendet

Seit 2007 engagieren sich Gastronomen und Suppenliebhaber in ganz Österreich für die Winterspendenaktion „Suppe mit Sinn“. Auch das 17. Jahr war wieder ein Erfolg.

Heiße Suppe gegen soziale Kälte

In der traditionellen Initiative stellen Restaurants, Cafés und Wirtshäuser ihre Küchen in den Dienst der guten Sache, indem sie eine spezielle Suppe auf ihrer Karte anbieten und pro verkauftem Gericht einen Euro an die Tafel Österreich spenden. Die Einnahmen kommen direkt der Tafelarbeit zugute, die sich der Lebensmittelrettung und der kostenfreien Versorgung von armutsbetroffenen Menschen in sozialen Einrichtungen widmet. In der vergangenen Saison beteiligten sich mehr als 150 Gastronomiebetriebe aus acht Bundesländern und spendeten insgesamt rund 60.000 Euro. Diese Summe ermöglicht es, rund 600.000 Suppen an Menschen in prekären Lebenslagen zu verteilen – ein Anstieg von mehr als 20% im Vergleich zum Vorjahr. Alexandra Gruber, Geschäftsführerin der Tafel Österreich, schätzt die Solidarität der teilnehmenden Gastronomen sehr, da ihr bewusst ist, dass der Gastronomiesektor, wie viele andere Bereiche, von Inflation betroffen ist.

Langjährige Partner und neue Unterstützer

Zu den treuen Unterstützern der Aktion zählen das Café-Restaurant Hummel (seit 2008), das Restaurant Vestibül im Burgtheater (seit 2010) sowie das Gasthaus Nestroy und das Café-Restaurant Palmenhaus in Wien (seit 2011). Auch neue Gastronomiebetriebe wie der Gasthof Blasl aus Oberösterreich, das Hotel-Restaurant Friesacherhof in Kärnten und die Luftburg im Prater in Wien haben sich in diesem Jahr beteiligt. Darüber hinaus leisten auch Betriebsküchen großer Unternehmen wie Hutchison Drei Austria GmbH, OMV AG und Sodexo Catering & Facility Services GmbH ihren Beitrag zur erfolgreichen Durchführung der Aktion. In diesem Jahr unterstützten auch die Flachgauer Tafel und die Pannonische Tafel die Aktion als Kooperationspartner. Prominente Persönlichkeiten wie die „Suppe mit Sinn“-Botschafterin Konstanze Breitebner sowie langjährige Unterstützer wie die WKW Gastronomie Wien mit Peter Dobcak tragen aktiv zur Bekanntmachung der Aktion bei. Die Sichtbarkeit der Aktion wird zudem durch Partner wie Wavemaker, Gabler Werbung Film und Metro Österreich erhöht. Der neue Webauftritt von „Suppe mit Sinn“ wurde von den Growth Ninjas gestaltet. Nach dem erfolgreichen Abschluss der diesjährigen Saison steht bereits die nächste Runde an. Ab dem 1. November 2025 startet die 18. Ausgabe der „Suppe mit Sinn“-Winterspendenaktion. Gastronomen aus ganz Österreich, die sich beteiligen möchten, sind willkommen.

(PA/red)