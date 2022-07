Preiserhöhung um mindestens zehn Prozent bei Eurowings

Alles wird teurer – jetzt auch die Ticketpreise der Fluglinie Eurowings. Der Lufthansa-Ableger will wegen gestiegener Energiekosten die Preise um mindestens zehn Prozent erhöhen. Mitgeteilt hat dies der Vorsitzende der Geschäftsführung. Jens Bischof, der „Rheinischen Post“ (Freitag).

Als Grund gab Bischof an, die höheren Spritpreise würden das Unternehmen mit mehr als 100 Millionen Euro belasten. Schon in den vergangenen drei Jahren seien die Tarife um mehr als zehn Prozent gestiegen.

„Fliegen wird teurer und muss auch teurer werden – da reicht ein Blick auf die Rekordstände des Ölpreises jenseits der 100-Dollar-Marke“, so Bischof. „Entsprechend werden wir unsere Tarife, die bereits etwa zehn Prozent teurer sind als 2019, um mindestens weitere zehn Prozent nach oben anpassen müssen. Anders sind die Belastungen des Ölpreis-Schocks nicht zu schultern.“

Zu den erheblichen Problemen, die derzeit die Flughäfen beherrschen, sagte Bischof, „das Bild, das unsere Branche derzeit abgibt, stellt niemanden zufrieden – am allerwenigsten uns selbst.“ Jede Absage eines Fluges sei eine zu viel. „Was ich aber auch sagen kann: Flughäfen und Fluglinien arbeiten rund um die Uhr daran, die Situation schnellstmöglich zu verbessern.“

Mittlerweile gäbe es eine Stabilisierung des Flugbetriebs gegenüber dem Start der Sommerferien in Nordrhein-Westfalen. So seien etwa kurzfristige Streichungen sehr deutlich auf dem Rückzug, „obwohl die Umfeldbedingungen auf absehbare Zeit enirm schwierig bleiben.“

APA/ Red.