130 Jahre Kvarner Palace in Kroatien

An der kroatischen Crikvenica-Riviera, unweit der Insel Krk, begrüßt das Hotel Kvarner Palace seine Gäste auch in diesem Sommer in bester Lage mit Blick auf die Kvarner Bucht. Das historische Haus zählt zu den renommiertesten Adressen an der Nordadria – und feiert 2025 sein 130-jähriges Bestehen mit erweiterten Angeboten für Erholung, Gesundheit und Bewegung. Das imposante Haus mit österreichischen Wurzeln wird von der Salzburger Hoteliersfamilie Holleis geführt

Neue Poollandschaft mit Aussicht

Pünktlich zur Saisoneröffnung im April wurde der neue Meerwasserpool in Betrieb genommen. Der 25 Meter lange Innen-Außen-Pool liegt im jüngsten Hotelflügel und bietet großzügige Liegebereiche sowie freie Sicht auf Park und Meer. In Kombination mit der bestehenden Hotelvilla und dem weitläufigen Garten auf 30.000 m² entsteht ein Ensemble, das klassische Sommerfrische mit modernem Komfort verbindet.

Der nächste Meilenstein ist bereits in Planung: Bis 2026 soll ein neuer Wellnessbereich mit Saunalandschaft, Event-Sauna, Warmbädern, Behandlungszonen und Sonnenterrasse entstehen. Für Hotelier Wilfried Holleis ist die Erweiterung Teil einer langfristigen Strategie, das Haus als führende Adresse für Gesundheits- und Entspannungsurlaub an der Riviera zu positionieren.

Therapeutisches Mikroklima

Schon in der Habsburgerzeit galt Crikvenica als Luftkurort. Heute wird das spezielle Mikroklima der Region unter dem Begriff „Kvarner Effekt“ vermarktet: Die Kombination aus milder Meeresluft, üppiger Vegetation und stabiler Wetterlage gilt als besonders wohltuend für Menschen mit Atemwegs- oder Hauterkrankungen. Auch Sportler schätzen die klimatischen Bedingungen zur Regeneration.

Aktivurlauber:innen finden hier ein dichtes Netz aus Rad- und Wanderwegen. Über 1.300 Kilometer Radstrecken, von der Küste bis ins Hinterland, stehen zur Verfügung. Das Hotel verleiht Fahrräder, Helme und Zubehör und bietet ein tägliches Bewegungsprogramm mit Yoga, Qigong, Pilates, Tanz und Atemtraining.

Genuss mit Kvarner-Produkten

In der Hotelküche verarbeitet Küchenchef Danijel Ljubijankić regionale Spezialitäten – darunter Wildspargel, Lamm, Ziegenkäse, Olivenöl, Honig und natürlich frische Kvarner Scampi. Die Zutaten stammen großteils von lokalen Produzenten, das Menü folgt der Saison.

Infos: www.kvarnerpalace.info

(PA/red)